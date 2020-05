Az Apple csapott le a legújabb Scorsese-filmre

Tavaly nyáron már írtunk róla, hogy Martin Scorsese Az ír című filmje után újabb, igaz történeten alapuló gyilkosságot feldolgozó filmen dolgozik, Killers of the Flower Moon címen, mely David Gram azonos című dokumentumregénye alapján készül (magyarul Megfojtott virágok címmel jelent meg). A filmről tudni, hogy Leonardo DiCaprio és Robert De Niro is játszik benne, a regény pedig a húszas évek Oklahomájában játszódik, amikor olajat találtak egy indián törzs földjén. Bár úgy tűnt, sikerül megegyezni az indiánokkal, miszerint nagy részesedést kapnak az olajkitermelésért cserébe, később rejtélyes gyilkosságsorozat kezdődött, az áldozatok pedig mind az indiánok közül kerültek ki.

Scorsese Az ír című maffiaeposzát tavaly a Netflixnél forgatta, miután a film magas, több mint 160 millió dolláros (50 milliárd forintos) költségei miatt a hagyományos stúdiók nem vállalták a munkát. Ezúttal viszont az Apple új streamingszolgáltatásával kötött szerződést a több mint 150 millió dolláros költségű újabb film forgatására. A film ezúttal rendes moziforgalmazást is kapna, és utána kerülne át az Apple TV+-ra. Scorsese egyébként Osage megyében is forgatni akar az ott élő őslakosok bevonásával. A forgatás kezdetéről egyelőre nem közöltek információt, írja az MTI.

Kiemelt kép: AFP PHOTO / Philippe Lopez