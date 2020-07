Hosszú szünet után jelent meg tavaly ősszel a Mongooz and the Magnet új EP-je. A zenekar ennek záródalához, a Then You című számhoz készített klipet, mely a 24.hu-n látható először. A Füzes Dániel által rendezett videó nagyon aktuális, a bullying témáját dolgozza fel.

Nem csináltunk még ilyet, de azt akartuk, hogy ez a projekt inkább egy kollaboráció legyen, egy kisfilm, amihez mi a zenét szolgáltatjuk. Ezért teljesen szabad kezet adtunk Daninak a koncepció kitalálásában, mert megbíztunk a munkájában

– mondta el a különleges együttműködés hátteréről Magnus Maloy, a zenekar énekes-gitárosa.

Egyre több tehetséges művész van az országban, és egy kollaborációból sokat lehet tanulni egymástól. A végén ugyanaz a célunk, hogy valami értékeset hozzunk létre, amivel üzenetet küldünk a közönség felé

– tette hozzá Ian O’Sullivan, a Mongooz and the Magnet énekes-nagybőgőse.

Füzes Dániel a klipről elmondta, azt érezte, hogy a dalszöveg első számú jelentését nem tudná klisé- és közhelymentesen megfogni.

Jó pár szorongással teli hét után eszembe jutott aztán egy régi ötletem, ami úgy éreztem, jól rímel a dalra és annak a szövegére.

A rendező hosszú ideig élt Németországban, és abban az időben viszonylag gyakoriak voltak az iskolai lövöldözések. Az egyik eset pár falunyira történt attól az iskolától, ahová akkoriban járt. Már régóta foglalkoztatta a kérdés, hogyan jut el valaki lelkileg erre a pontra.

Bár a kisfilmben a zenekar nem tűnik fel, a téma tőlük sem áll messze, hiszen 2009-ben, a pécsi ámokfutás idején már hazánkban életek.

Szerencsére Magyarországon ez nem egy mindennapi téma, viszont a mentális egészség igen. Mindig nehéz felnőni, de mostanában csak egyre nehezebb. Amikor ideköltöztem, az első évben történt a pécsi lövöldözés, amikor egy fiatal srác azt érezte, hogy az őt ért bántalmakra a fegyver a megoldás. Egy ember életét vesztette. Apukám 49 éve dolgozott pszichiáterként, és sokat beszélgettünk erről: hogy figyelnünk kell egymásra és senkinek sem kell félnie attól, hogy segítséget kérjen

– fogalmazott Ian O’Sullivan.

Az együttes Budapesten legközelebb augusztus 6-án, a Pontoonon lesz látható.

Kiemelt kép: Komróczki Dia