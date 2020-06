George R. R. Martin állítja, jövőre elkészül az új Trónok harca-könyv

Jó ideje dolgozik már George R. R. Martin a Trónok harca-kötetek hatodik részén, melyet a koronavírus ideje alatt szinte éjjel-nappal írt. Az író A tűz és jég dala következő részéről korábban azt nyilatkozta, hogy elég durva dolgok történnek majd benne, de annyira azért mégsem, amiken keresztülment a világ az elmúlt időben. Martin most újabb fejleményekről számolt be blogján a Winds of Winter kapcsán, melyről állítja, hogy jövőre már a könyvesboltok polcain fogja várni az olvasókat.

Tegnap befejeztem egy új fejezetet, egy másikat három nappal ezelőtt, míg egy harmadikat múlt héten. De nem, ez nem azt jelenti, hogy a könyv holnap elkészül vagy a jövő héten megjelenik. Ez egy hatalmas könyv lesz, és még mindig hosszú út áll előttem. […] Vannk rossz napjaim, amik lehúznak, és jók is, amik felhúznak, de összességében elégedettek vagyok a dolgokkal

– írta a rajongóknak Martin, aki úgy zárta mondandóját, hogy mennie kell, Arya hívja.

Azt hiszem, meg akar ölni valakit.

