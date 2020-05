Most úgy kellenek a nyári táborok, mint egy falat kenyér, de helyhiány és áremelkedés jöhet

A kijárási korlátozások és az otthoni oktatás miatt a szülőknek és a gyerekeknek is egyaránt óriási szüksége lenne a nyári táborokra, de a május végén várható kormányzati döntésig marad a teljes bizonytalanság.

A szülőknek és a gyerekeknek is egyaránt óriási szüksége lenne a nyári táborokra: a szülők jó részének elvitte a szabadnapjait az otthoni oktatás, ha nem egyenesen a munkáltató kötelezte a szabadságok kivételére a munkavállalókat, így nagy segítség lenne, ha legalább a nyáron lenne „hova tenni” a gyerekeket, akiknek többsége hónapok óta nem volt gyerektársaságban, így ki vannak éhezve a barátokra és az élményekre.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a múlt hétvégén a Facebookon kérdezte meg követőit, ők mit szeretnének. A szavazatok egyértelműen az igen felé húztak, nem meglepő módon. Novák akkor azt az ígéretet tette, hogy a héten a kormány döntést hoz a kérdésben – ám végül csak odáig jutott a folyamat, hogy Gulyás Gergely kancelláriaminiszter csütörtökön bejelentette: a kormány egyelőre csak arról döntött, hogy úgynevezett nem ottalvós táborokat szabadon lehet szervezni nyárra, a több éjszakás táborok megtartásáról pedig május végéig hoz döntést a kabinet. Ez utóbbi döntés hiányában egyelőre teljes a bizonytalanság.

❗️SZAVAZÁS ❗️A legtöbb családban téma, hogy a gyerekek mehetnek-e majd nyári táborokba. A kormány megbízásából… Közzétette: Novák Katalin – 2020. május 8., péntek

Pedig fontos lenne a gyors döntés, és a minél pontosabb szabályozás a kérdésben, a legtöbb táborszervező ugyanis jelenleg csak reménykedik és kivár. Az egyértelműen látszik, hogy a szervezők többsége szeretné megtartani a táborát, tehát a járványveszély nem okoz igazi aggályt: kiemelt higiénés gyakorlattal lehet táborozni, ez a szervezők véleménye, a veszélyek kisebbek, mint az a haszon, amivel a táborok járnának élményben, pszichésen, mindenhogyan. Az egyedüli érdemi ellenvélemény a megkérdezett táborszervezők közül a Bátor Tábortól érkezett – érthető módon, hiszen náluk súlyos betegséggel küzdő gyerekek táboroznak, így a Bátor Tábor már jóval a kijárási korlátozások és a rendezvényeket érintő intézkedések bevezetése előtt eldöntötte, idén nem indítanak turnusokat, ezen pedig az sem változtat, ha megszületik a kormányzati engedély.

Számunkra a táborozóink biztonsága az első, ezért ha úgy látjuk, nem tudjuk száz százalékosan garantálni az eddig megszokott körülményeket, egy percig sem merülhet fel, hogy kockázatot vállalunk. A minden szempontból biztonságos (megfelelő egészségügyi csapat, speciális dietetikai igények, stb.) táborok megszervezése, megtervezése hónapokat vesz igénybe, ezért a Bátor Tábor esetében kizárt a rögtönzés lehetősége. Emellett a táborban minden turnusunk alatt 0–24 órában készenlétben álló önkéntes egészségügyi csapat – szakorvosok, ápolók, dietetikusok, gyógytornászok – gondoskodik a gyerekekről, és az egészségügy jelenlegi erőforrásait figyelembe véve nem tartjuk reálisnak, hogy a hónapok óta emberfeletti munkát végző egészségügyi dolgozók a nyár folyamán 9–10 napos önkéntes feladatot tudjanak vállalni – bármilyen elhivatottak is

– nyilatkozta lapunknak Cseh Linda kommunikációs vezető. Ugyanakkor igyekeznek becsempészni a családok életébe egy kis élményt a digitális Bátor Tábor programjaival. A virtuális térbe költöztetést ugyanakkor a legtöbb táborszervező nem tartja ideálisnak, a létszámcsökkentés és a távolságtartás szintén nem reális.

Ez lesz a tizedik évünk, és nem szeretnénk a táborunk jubileumát a Zoomon megtartani. A gyerekek távolságtartása a táboron belül gyakorlatilag lehetetlen elvárás. A közösségi létezés eleme az egymással való fizikai közelség. Ezt, azt gondoljuk, nem szabad elvenni a gyerekektől. Új szokásokkal, normákkal azonban érdemes lehet kísérletezni, hiszen ezek már most megjelentek a mindennapjainkban, a tábor pedig egy remek lehetőség ilyen új dolgok tanulására. A tábor előtti egészségügyi szűréseknek és szülői nyilatkozatoknak nagy szerepe lehet idén. Ezzel talán hatékonyan csökkenthető a kockázat, hogy egy táboron belül végigmegy egy fertőzés. A táborunk két falu között, egy erdő közepén fekszik, és a programjainkat ezen belül a területen belül tartjuk. A helyi lakosságtól eddig is viszonylag szeparálva voltunk, pár helyi segéderőt leszámítva. Az ő és a helyiek biztonsága érdekében a velük való érintkezést a minimálisra fogjuk csökkenteni, és valószínűleg vezetünk be új óvintézkedéseket a táboron belül is. Például a gondnokunk és házinénink nyakába egy kétméteres hulahopp karikát akasztunk, akkor a távolságtartás problémája már meg is van oldva

– mondta erről némi humorral Mályi Soma György, aki a Nadil fantáziatáborok szervező csapatában dolgozik. Pontosabban csak dolgozna, ha elég információt kapna a hivatalos szervektől, márpedig pontos szabályok és feltételek híján még az is nehezen kivitelezhető, hogy alternatív tábortípusokban gondolkodjanak a táborszervezők. Ők azt látják, hogy a szülők is a hivatalos tájékoztatásra várnak.

A gyerekek szempontjából nyilván nagyon jó lenne, ha a megváltozott helyzet mellett is lenne lehetőségük táborozni. Elképzelhető, hogy a programok változni fognak, több hangsúlyt fektetünk a szabadtéri programokra, főleg mert a táborozóink egy több hónapos karanténból szabadulnak bele a térbe/természetbe, és lesz mit kimozogniuk. Beszédes, hogy a sürgősségi ellátásban emelkedni kezdett azon gyerekek száma, akik valamilyen traumás sérülést szenvedtek otthon, úgyhogy duplán kell nekik a lehetőség a gőz kiengedésére

– tette hozzá Mályi, kiemelve, hogy ha zöld utat kapnak a szervezők, akkor is fontos lenne látni, hogy mennyi plusz felelősséggel jár idén a táboroztatás, hogy a hivatalos szerveknél legyen kihez fordulni a kérdésekkel, és hogy szülessen egy olyan flexibilis feltételrendszer, amiben minél előbb el tudják dönteni a táborok, képesek-e alkalmazkodni az új szabályokhoz. Kulcsfontosságú, hogy mielőbb megszülessen a hivatalos döntés, ennek híján érdemi szervezési munkát még csak azon táborszervezők tudnak végezni, akik nincsenek a piacra utalva például a táborhely tekintetében: ez esetben ugyanis nemcsak a foglalás, előleg, illetve annak esetleges visszafizetése nincs a porondon, de a biztonsági előírásokat is könnyebb betartani.

Dr. Breuer Anita alapító a Logischool nyári táborai esetében is úgy látja, a saját táborhely mellett a biztonságos befizetés is hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülők nyugodtabban jelentkeztessék be gyerekeiket a táborokba.

A szervezés úgy halad, mint máskor, azzal kiegészülve, hogy igyekeztünk minden eshetőségre felkészülni, hogy a szülők és a gyerekek a jelenlegi kaotikus helyzetben is biztonságban érezzék magukat. Idén virtuális táborokat is hirdetünk, amelyek félnaposak, és amelyekre az eddig megszokott táboraink mellett/helyett lehet jelentkezni. Az eddiginél jóval nagyobb hangsúlyt fektetünk a jelentkezésre, és ha úgy alakul, hogy a választott tábort mégsem tudjuk megtartani, akkor lehetőséget biztosítunk másik időpont vagy tábortípus választására, vagy a befizetett előleg visszaigénylésére. A táborokat az iskoláinkban tartjuk, így a helyszínek adottak és tökéletesen biztonságosak

– mondta Breuer. A Magyar Vöröskereszt budapesti szervezetének ifjúsági táborait is az menti meg a teljes bizonytalanságtól, hogy a táborhelyre például egészen biztosan nincs gondjuk, azt ugyanis a vöröskereszt biztosítja. Erről Szakál Péter, a Magyar Vöröskereszt ifjúsági referense beszélt, kiemelve, hogy a bejáratott működés miatt a szervezést egy-két hét alatt lebonyolítják, amint eldördül a startpisztoly.

Szervezéstechnikai oldalról tehát nálunk minden készen áll, a gépezetet viszont csak a megfelelő hatósági jelzések esetén hozzuk mozgásba. Tábort szervezni mindig érdemes, megtartani azonban csak akkor szabad, ha az semelyik résztvevő egészségügyi állapotát nem veszélyezteti jobban egy átlagos számháborúnál

– mondta el Szakál Péter, hozzátéve, hogy távolságtartási szabályokat nem terveznek bevezetni a táborokban, azzal ugyanis épp a lényeg veszne el, jelesül, hogy a táborozókat közelebb hozzák egymáshoz.

A gumikesztyűt hagyjuk meg az elsősegélynyújtó foglalkozásokra

– tette hozzá.

Az Ökumenikus Segélyszervezet is úgy látja, a táborokra – nyilván a hatályos szabályokat betartva – most is szükség van. Náluk zömében hátrányos helyzetű családok gyerekei táboroznak, akiknek nem csak a közösségi élményre van nagy szükségük, de arra a tanulást segítő munkára is, ami ezen táboroknak a sajátja.

Ezek a táborok egyben fejlesztő alkalmak is. Most, hogy az oktatás online térbe költözött, még fontosabb, hogy a szegregátumokban élő gyerekek tanulását segítsük, továbbá a nyári programjainkban koncentráljunk a tantárgyi fejlesztésekre is. Sok szülő kénytelen volt kivenni a szabadságát az iskolák bezárása vagy a munkahelyük gazdasági nehézségei miatt. Számukra is nagy segítséget jelenthet, hogy a nyári szünetben biztonságos helyen lehet gyermekük addig, amíg ők dolgoznak. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a látókörünkben lévő családokban rengetegen veszítették el az állásukat, és ezek a családok most még nem a nyárra koncentrálnak: hogy mi lesz két hónap múlva, egyelőre nincs napirenden

– mondta el Rácsok Balázs szociális igazgató. Szerinte biztos, hogy a táborok megszervezése sokkal több munkával jár majd idén, mivel jóval körültekintőbben kell eljárniuk a higiéniás szabályok tekintetében. Az Ökumenikus Segélyszervezet maximum húszfős gyerekcsoportokban gondolkodik, és a tábor területén megrendezhető programokat részesíti előnyben, lehetőség szerint kerülve azokat a helyeket, eseményeket, ahol sok ember van jelen egyszerre. Rácsok Balázs azt is elmondta, hogy a szigorúbb tisztasági protokollok – gyakoribb kézmosás és takarítás – mellett a tervek szerint előzetes kérdőívekkel mérik majd fel a rizikótényezőket, mi több, a gyorsteszt elvégzése is felmerült a gyerekek és a szervezők körében is.

Tóth Béla, a Táborfigyelő.hu ügyvezetője úgy látja, hogy a járvány miatti bizonytalanság a táborok csökkenését, így helyhiányt és áremelkedést hozhat.

A táborpiacon jelenleg három-négy nagyobb, tőkeerős táborszervező található, akik turnusonként több száz gyermeket táboroztatnak, mellettük félszáz közepes táboroztató található, de a gyermekek nagy részét, közel hetven százalékát kisebb mikrovállalkozások, családi vállalkozások, kis egyesületek, alapítványok táboroztatják. Utóbbiaknak nincsenek érdemi tartalékaik, így esetükben a jelentkező gyerekek száma és a szülők által befizetett előlegek adják a lehetőséget a táborok megszervezésére. Amennyiben a jelentkezések elmaradnak, a szervezők jó része dönthet úgy, hogy idén nem szervezi meg a táborokat. Így előállhat az a helyzet, hogy mire elkezdődik a nyári szünet, a vírus lecseng, mégsem tudjuk táborok által hasznosan, élménydúsan és biztonságosan biztosítani gyermekünknek a felügyeletet, míg mi dolgozunk, mert nem lesz elég tábor

– nyilatkozta lapunknak Tóth. A Táborfigyelő adatai azt mutatják, hogy a táborvezetők hatvan százaléka tervez a táboroztatás lehetőségével, kiírták a jelentkezéseket, felméréseik alapján a szervezők tíz-tizenöt százaléka mondta le az idei táborokat. A többiek, nagyjából a szervezők harmada kivár, de még azok is, akik kiírták a turnusaikat, kevesebbet írtak ki a tavalyiakhoz képest. Tóth szerint a túlkereslet árfelhajtó hatású lehet: bár jelenleg a legtöbb szervező nem emelt árat a meghirdetetthez képest, de előfordulhat, hogy a családoknak akár huszonöt-harminc százalékkal is többet kell majd fizetnie egy-egy turnusért. Gulyás Gergely bejelentése a napközis táboroknak egyelőre zöld utat adott, így a napokban azokért is megnövekedhet az érdeklődés, ha pedig május végén a kormány arra jut, hogy az ottalvós táborokat is engedélyezi, komoly roham jöhet a szabad helyekért.

Tóth emellett azt is elképzelhetőnek tartja, hogy új tábortípusok is születnek, és megjelennek majd olyan „minimalista táborok”, ahol a hangsúly a gyerekek felügyeletén lesz, várhatóan kevesebb szervezett programmal, de nagyon kedvező áron. Az oldal adatai szépen lekövették a járvánnyal kapcsolatos közgondolkodás alakulását is: a biztatóan induló év megemelkedett jelentkezéseket hozott, majd a járvány hazánkba érkezésével drasztikusan bezuhantak a számok, az elmúlt másfél-két hétben viszont – ahogy a szabályok lazultak – a szülők láthatóan elkezdtek a nyári tervekre gondolni, és újra megemelkedett a jelentkezések száma. Az igény tehát megvan a nyári táborokra, és a szervezők többsége, ha tehetné, meg is tartaná azokat, de hogy meddig húzható a szervezés megkezdése, és hogy milyen, jelenleg nem látható nehézségeket hoz majd a lezárások után ébredező országban összehozni egy gyerektábort, azt egyelőre senki nem látja.

