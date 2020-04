A luxusfeleségek és a szexmentes életre kényszerített fiatalok dobják fel a napjainkat

Jogosan merül fel a kérdés, hogy 2020-ban mi újat tud mutatni egy reality, de az alábbi példák jól mutatják, mennyi mindent nem láttunk még, és hogyan változtak át a valóságshow-k az elmúlt húsz évben. Eddig azt vártuk egy klasszikus beköltözőstől, hogy a szereplők azonnal egymásnak esnek, most meg azt nézzük, hogy mit okoz, ha a fizikai kontaktus tiltólistán van.

The Circle

A Netflix az évek alatt nemcsak Oscar-díjas filmeket hozott össze, és olyan komoly sorozatokat, mint a Mindhunter vagy olyan doksikat, mint a Tiger King, de a realityk császára is lett. Angliában biztos nem lenne gondunk, hova kapcsoljunk esténként, ha egy kis trashre vágyunk, de itthon egyedül a Viasat3 képviseli azt a vonalat, amit a műfajtól el lehet várni. Szerencsére van egy Netflixünk is, ami roskadásig tele van valóságshow-kkal. Nem mindegyik ér aranyat, viszont annyiféle van, hogy a legtöbb kísérlet ér egy próbát. Így vagyunk a Circle nevű realityvel is, ami egy Big Brother, csak az interneten, a közösségi média világában.

Alig ért véget az első évad, már bejelentették a következőt, pedig nem hibátlan a koncepció. Gyakorlatilag arra megy ki a játék, hogy oké, és

benne van a pakliban, ha egy kamuprofil mögé bújunk.

A játékosok egy házban laknak, de különböző lakásokban, és csak a Circle rendszerén kommunikálnak, ami tulajdonképpen egy Nagy Testvért jelent. Mindenki létrehoz magának egy profilt, amire vagy a saját képeit tölti fel, vagy egy olyan alteregóját, akinek szerinte van esélye megnyerni a százezer dollárt (~33 millió forint). Eljutottunk oda, hogy már egy légtérben sem kell lenniük a szereplőknek a drámához, és már az is leköti a nézőket, hogy a játékosok egész nap a kanapén ülve full sminkben vagy már lestrapált otthonkában mondják fel a legépelendő üzeneteiket az új társaiknál. Van itt is ármány, flört, és óriási csodálkozás, amikor egy-egy kieső felfedi az igazi kilétét, de a személyes kontaktust mégse tudja pótolni a Circle. A hasonló realityk legnagyobb kulcsa a folyamatos taktikázás mellett a szerelem és a szex – vagy ahogy később látjuk, annak hiánya –, ez ugye elmarad, de ettől még leköti az embert, hogy milyen felszínesek az Instagram-képek, hogy egy túlsúlyos lány miért nem mer a saját fotóival indulni, és hogy azért értékeljük az őszinteséget. Shubham Goel és a naivitása a show legkedvesebb alakja.

Love is Blind

Itthon is volt pár példa arra, hogy a párkeresős show-k beinduljanak. Volt egy Naszály Sándorunk meg egy Molnár Anikónk a Nagy Ő-ben, Nagy Alekosz és Benkő Dániel is keresett feleséget, az RTL Klubon meg 2017-ben ment a Házasság első látásra. De egyiknek se lent akkora kultusza, mint Amerikában mondjuk a Nagy Ő-nek (The Bachelor), ahol már a huszonnegyedik évadnál tartanak.

A szintén netflixes Love is Blind sem az egyéjszakás kalandokra épít, hanem a lelki társukat keresik a jelentkezők. A cél a házasság, de mindezt úgy döntik el, hogy egy vékony fallal elválasztott szobában beszélgetnek egymással.

Jegyzetfüzettel az ölükben keresik az igazit.

A módszer a belső szépségre koncentrál, és azt próbálja meg alátámasztani, hogy nincs szükség fizikai vonzalomra a nagy szerelemhez, legalábbis nem ez a működő kapcsolatok motorja. Sőt, a külsőségek csak elterelik a figyelmünket, és nem a megfelelő társat választjuk. Itt nem pszichológusok választották ki a legmegfelelőbb párt, mint az RTL Klub műsorában, hanem maguk a szereplők döntöttek. A vakon megtörtént lánykérés után pedig már élesben bizonyíthattak a szereplők, hogy valóban működik-e közöttük az összhang. Vajon gondot okozhat a huszonegyedik században egy fekete nő és egy értelmiségi fehér férfi szerelme vagy az eddig felhalmozott vagyon kérdése? Vagy mennyire számít a család és a barátok véleménye? Ezekre keresi a Netflix jó hosszan készült realityje.

Too Hot to Handle

Nem véletlenül került éppen a Love is Blind alá a Too Hot to Handle, ami tényleg a trash műsorok legjobbja, még külön cikkünk is született róla. Olyan, mintha összegyúrtuk volna a legjobb Éden Hotelt, mondjuk a Siófokon játszódó Aranypartot és a legendás Geordie Shore-t, mindezt úgy, hogy

a szereplőktől azt vonják meg, amihez a legjobban értenek: a szexet.

Ismerkedni lehet, sőt, erősen ajánlott, de nem az a szerelem kulcsa, hogy az első éjszakán megismerik egymást mind kívül, mind belül. Százezer dollárt (~33 millió forint) kap a csapat, ha kibírja a tiltást, ha viszont valaki megszegi a szabályokat, súlyos összeget vonnak le tőlük. Egy csók átszámítva majdnem egymillió forintba kerül, a szex pedig már egy nagyobb vagyonnak felel meg. A játékosok döntik el, megéri-e próbára tenni a barátságokat és a nyereményt egy olyan csókért, amiről úgy tíz perccel később kiderül, hogy soha a büdös életben nem fog megismétlődni.

Érthetetlen, hogy eddig miért nem jutott eszébe senkinek amerikaiakat, ausztrálokat és briteket összeereszteni, hogy meglássuk, kinek megy legjobban a trash. Természetesen az angolokat rendkívül nehéz felülmúlni, ők a műfaj királyai, és itt is egy brit lány szájából hangzik el az új lakók érkezése előtt, egy izmos srác láttán, hogy

légyszi, ne mondjátok el neki, hogy buta vagyok.

Ez az önirónia a titka a jó realitynek, és abból van itt bőven. Senki sem szégyelli, hogy egy paradicsomi szigeten az idejük nagy részét hajsütéssel töltik a lányok, és az sem okoz gondot, hogy a nulladik perctől felvállalják a szexuális étvágyukat (de elmúltak azok az idők, amikor a szex szenzációnak számított). Harminc napig kéne cölibátusba vonulni, de nemcsak az a baj, hogy ezt a szót kevesen ismerik, hanem egyszerűen tudomást sem akarnak venni a szexmentes életről, még harmincmillió reményében sem. A Too Hot to Handle mégsem csak erről szól: egy mesterséges intelligencia (egy Lanának keresztelt hangszóró) igyekszik segíteni a szexgépeknek, hogy az önmegtartóztatással kerüljenek közelebb egymáshoz, vagyis valamiféle nevelőszándékot is préseltek a koncepcióba. Hogy ez mennyire hatásos, végtére mindegy is.

Feleségek luxuskivitelben

Lehet, hogy Polgár Tünde fia, Polgár Dani kifejezetten elégedetlen a luxusfeleséges műsorral, és többé nem akar képernyőre kerülni, de ettől még hozza a reality, amit eddig megszoktunk. A szereplők (jó)pár követőért cserébe vállalták, hogy keltik a feszültséget. Smaltig Dalma kiszállt a csapatból, de ha már azt hittünk volna egy percre is, hogy Vasvári Vivien és Yvonne Dederick válása nem elég a drámához, akkor jött a képbe a luxus, azonban nem feleség Molnár Nikolett, azaz Nini, illetve Nagy Noémi divattervező. Ezek ketten már ismerték egymást régről, hiszen Nagy Noémi szerint Molnár Nini ellopta a szív alakú táskája ötletét. Két szívtáskát pedig nem bír el a magyar piac.

A Feleségek luxuskivitelben az önkéntes karantén megmentője a Too Hot to Handle mellett, még akkor is ha nem sok természetesség maradt a show-ban. Sikerült azokat az arcokat megtalálni, akik elég exhibicionisták ahhoz, hogy a képernyőn vesszenek össze halálosan, és simán megállnák a helyüket egy netflixes realityben is. Adja az ég, hogy sok évadot megérjen a műsor, egyedül az a zavaró, hogy hetente másfél óra jut nekünk a luxushisztiből, miközben a Netflix túlságosan elkényeztetett bennünket azzal, hogy egyszerre pakolja fel az epizódokat. Nem elég a trashből, és nem elég ennyi a léböjtön siránkozó celebekből. Hogy ez mindenkinek ugyanúgy megéri-e a végén az azért nagy kérdőjel: több influenszert kitermelt a Feleségek luxuskivitelben, de Molnár Nini például már eddig is befutott táskatervező volt elvileg, és nem biztos, hogy jót tesz az imidzsének, hogy a Viasat3-on helikopterrel repked, miközben a szárazföldön cikizik a barátnői. Ne felejtsük el, hogy ez egy jól összerakott reality, nem a teljes valóság, annak viszont tökéletes.

Kiemelt kép: Netflix