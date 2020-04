Tóth Gabi: Az a legparább az egészben, hogy nem tudjuk, meddig tart

Elindult a TV2 #maradjotthon című dokurealityje, amiben többek között Tóth Gabi és séf férje, Krausz Gábor beszélnek arról, hogy milyen egyik napról a másikra munka nélkül maradni.

Messze nem csak a hollywoodi produkciók kerültek veszélybe az új típusú koronavírus-járvány miatt. A hazai filmesek jó része munka nélkül maradt, a színészek szintén, és csúsznak a magyar sorozatok is. Elhalasztották a Drága örökösök újabb évadának forgatását, és leállt a TV2-s Mintaapák produkciója, mivel csak néhány héttel jártak előrébb a naponta leadott részeknél. A tévék is kénytelenek alkalmazkodni az új lehetőségekhez: abból főznek, ami van, jöhetnek az ismétlések, illetve megpróbálnak messziről, vagy kis stábbal anyagot gyártani.

Az RTL Klub már bejelentette, hogy egy karanténos tehetségkutatót indítanak, bármit is jelentsen ez. Gáspár Laci, ByeAlex, Sztarenki Dóra és Szabó Győző várják a legkreatívabb ötleteket, hogy ki mit csinál otthon. Mindeközben a TV2 villámgyorsasággal adta le a #maradjotthon című dokureality első részét, amiben celebek és civilek mutatják be az életüket a karanténban. Vagyis jó lenne inkább azt látni, hogy Tóth Gabiék vagy Dobó Ágiék hogyan oldják meg családostól a mindennapokat, de ehelyett alig több mint fél órában azon izgulhatunk, ki kaphatta el a vírust és ki parázza csak túl a napját.

Ez persze a legtöbb ember mindennapjainak része: akkor is elfoghatja néha a koronastressz, ha ki se mozdult a lakásból, és kicsit kapar a torka. De aztán vagy meggyőzzük magunkat, hogy minden óvintézkedést betartottunk, vagy rájövünk, hogy jobb, ha a pánik helyett megpróbáljuk hasznosan tölteni a napot. A valóban para – hogy igenis bárkit ledönthet a járvány kortól és nemtől függetlenül – koronanaplók olvasgatása mellett azonban jó arra is gondolni, hogy milyen nagyszerű projektek születtek az elmúlt pár hétben, mióta kihirdették a veszélyhelyzetet, majd a kijárási korlátozást. A fél ország online tornázik, hogy ellensúlyozza valamivel azt a kalóriamennyiséget, amit az otthon sütött kenyerével bevitt. A jelenleg munkanélküli zenészek streamen koncerteznek, a színészek pedig kötelezőket olvasnak az otthon ragadt diákoknak.

A #maradjotthon viszont az első részben tényleg csak egy apró bepillantást engedett a szereplők életébe. A TV2 mentségére szóljon, hogy biztos rettentő gyorsan kellett összerántani az anyagot, de a premier kifejezett unalmasra sikerült. Valamennyi öröm az ürömben, hogy sajnos, ha így haladunk, lesz még idő bemutatni alaposabban a családokat, és túllendülni a kezdeti sietségen. Színes társaságot rántottak össze a #maradjotthonra.

Tóth Gabi és a séf férje, Krausz Gábor helyzete az önkéntes karanténnal már csak azért is érdekes, mert a veszélyhelyzettel egy időben a popszakma és a vendéglátás is meghalt. A rendezvények egyelőre elképzelhetetlenek, és az éttermek egyetlen mentőöve is csak a házhoz szállítás lehet (hogy ez miért nem olyan egyszerű, arról ebben a cikkünkben írtunk részletesen), így teljesen érthető, miért örül meg Krausz, hogy írtak neki valami nyári főzőversenyes hakni miatt.

Az a legparább az egészben, hogy nem tudjuk, meddig tart

– foglalta össze Tóth Gabi a mostani állapotot, és azt, hogy fogalmuk sincs, hogy mikor lesz újra keresetük.



Ez a téma egyedül náluk került szóba, ugyanis a hétfő esti adásban Dobó Ági arra gyanakodott, hogy a duzzadt nyirokcsomóit a koronavírusnak köszönheti, és megismertük egy háziorvos, Dr. Kiss Csaba történetét is, aki egy igazolt beteget vizsgált, most meg egy zárt ajtó választja el a családjától.

Az tuti, hogy bele kell jönnie a szereplőknek, hogy tudnak maguk is értékelhető pillanatokat felvenni úgy, hogy tényleg személyes és természetes maradjon az anyag. Ha viszont ebbe belerázódnak az ismert arcok és az érintett civilek, nem lesz gond. A legérdekesebb szál például annak a magyar lánynak az esete lehet, aki hosszú évek óta Amerikában él. New Yorkból utazott Floridába a szüleihez, de koronavírusos lett, és most arról mesél, hogy milyen tüneteket észlel magán, illetve az amerikai kormány hogyan kezeli a járványt.

A következő részben már Dr. Kőnig Róbert gyereksebész és Linczényi Márkó is feltűnik, és hátha lassan, de biztosan valami hasonló minőségű dokureality jön össze, mint annak idején az RTL Klubos Szelfi.