Elárasztják az internetet a tippek, hogy mit süssünk a házi karantén alatt

Járvány idején néhány tipp kenyérre, pizzára, croissant-ra. Egyik sem bonyolult.

A boltok polcairól nemcsak a kézfertőtlenítő, a szájmaszk és a vécépapír tűnt el, de az emberek bevásároltak lisztből, tojásból és kristálycukorból is rendesen. A pánikszerű vásárlásra nincs ok, viszont tényleg jó, ha tartunk egy nagyobb bevásárlást, hogy minél kevesebbszer kelljen kimozdulnunk. Már csak az a kérdés, mihez kezdünk az alapanyagokkal, hogy jókat együnk az önkéntes karantén vagy a home office idején. Hogy másoknak is tudjunk segíteni, érdemes a Nosalty kezdeményezését figyelni:

lépjünk be a #Házimenza Facebook-csoportba, ha megosztanánk, mit főzünk otthon, és használjuk a hashtaget is, hogy pöröghessenek a receptek.

Kaphatunk ihletet a medvehagyma-krémlevestől vagy egy csavarosabb karfiol-krémlevestől, és elérkezhet az idő, hogy otthon vágjunk neki a kenyérsütésnek, esetleg kísérletezzünk a kovásszal.

Egy korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy milyen nehéz helyzetbe került a vendéglátás, és az utolsó utáni lehetőség tényleg a házhoz szállítás, hogy legalább valamennyi bevételhez jussanak az éttermek. Így olyan helyek is felkerültek a rendelős oldalakra, ahol eddig nem volt lehetőségünk otthon elfogyasztani a menüt.

Az éttermek mellett pedig a Pékműhely szintén elindította a házhoz szállítást: noha csak egy kisebb budai területen juthatunk hozzá Vajda József kenyereihez, a nemrég megjelent könyvéből magunk is próbálkozhatunk. Az alábbi receptet A kenyér lelke című könyvből vettük.

Csalános kenyér körülbelül 2 kilogrammhoz:

150 gramm friss csalánlevél (kesztyűben szedjük és mossuk, de valójában bármivel helyettesíthető, sőt elhagyható),

750 gramm víz, 500 gramm öregtészta (hogy mi is az, itt nézhetünk utána),

500 gramm tönkölyliszt,

500 gramm BL 112 liszt,

20 gramm só.

A csalánt alaposan megmossuk, a leveleit letépkedjük, apróra vágjuk, és éjszakára beáztatjuk a dagasztáshoz használt vízbe. Másnap minden hozzávalót összedagasztunk, és egy órát pihenni hagyjuk a tésztát. Ezután hajtogatunk a tésztán. Ezt legalább háromszor, óránként megismételjük. Nagyjából nyolcvan százalékosra hagyjuk kelni – ez az az állapot, amikor már a tészta buborékos, lágy, laza, mégis tartja a formáját. Gömbdedet formázunk belőle, és meleg helyen 0,5–1 órán át újból pihentetjük. Ezután megformázzuk, szakajtóba tesszük, és ott is pihentetjük 0,5–1 órán át, amennyire a tésztának szüksége van. 250 fokra előmelegített sütőben, párásított sütőtérben, alul sütő funkción kezdjük el sütni, majd körülbelül húsz perc után 220 fokra visszavesszük a hőmérsékletet, és további harminc–harmincöt perc alatt aranybarnára sütjük.

Ha valami nem sikerült, kérjünk segítséget a témához passzoló csoportokban, de sok érdekesség hangzik el a Vajda Józseffel, illetve a Pipacs pékség tulajdonosaival készült podcastjainkban is. Illetve az alábbi cikkünk szintén remek motiváció.

A Napi táptudás blog kezdeményezésére több szakember is összeszedte a legfontosabb, táplálkozással kapcsolatos tudnivalókat, hogy képben legyünk, hogyan érdemes étkezni és vásárolni egy hosszabb, otthon töltött időszak alatt.

Fontos, hogy a karantén idején is próbáljuk betartani az egészséges táplálkozás szabályait. Készítsünk zöldséges ételeket, együnk naponta egyszer valamilyen teljes értékű gabonából készült ételt, fogyasszunk rendszeresen sovány tejtermékeket, hüvelyeseket, olajos magokat, halat, tojást. Folyamatos nassolás helyett tartsunk napirendet, amihez napi három-öt étkezés tartozik

– írta a Felelős gasztrohőssel közösen kiadott közleményükben Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkára. Ezen kívül több tanáccsal is elláttak bennünket, hogy mi alapján rendszerezzük a mindennapjainkat a koronavírus-járvány idején.

Az különösen fontos, hogy legyen egy napi rutinunk, amihez tartjuk magunkat.

Először mérjük fel a készleteinket, és csak utána vásároljunk be.

Tényleg csak olyanokat rakjunk a kosárba, amiről tudjuk, hogy el is fogyasztjuk.

Inkább főzzünk többet, és azokat fagyasszuk le.

Nagyon vigyázzunk a nassolnivalókkal, ne abból tárazzunk be!

Nem biztos, hogy olyan könnyen jutunk a szezonális gyümölcsökhöz, zöldségekhez, ilyenkor a szezonjukban lefagyasztott verziók nagyszerű vitaminforrások lehetnek.

A konzervre is igaz az, ami a fagyasztott termékekre, de a magas cukor- vagy sótartalomra mindenképpen figyeljünk.

Az instant és fagyasztott ételeknél szintén a mértékre koncentráljunk, hiszen magas lehet a termékek, cukor-, só- és zsírtartalma.

Könnyen előfordulhat, hogy nem tudunk elég zöldséget vagy gyümölcsöt enni, és a napra se jutunk ki annyit, úgyhogy érdemes C- és D-vitamint fogyasztani. Előbbiből 500 milligramm naponta az ajánlott, a D-vitaminból pedig 4000 ne a napi adag, azonban az étrendkiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott táplálkozást.

A Magyar Táplálkozástudományi Társaság és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének segítségével abban is iránymutatást kaphatunk, hogy mi az a mennyiség, ami két hétre elegendő egy főre, és jó, ha van otthon:

Szénhidrátforrás: 2 kilogrammnyi pékáru és 2 kilogrammnyi burgonya/tészta/rizs/zabféle

Fehérjeforrás: 2 kilogrammnyi hús vagy hal, hét liternyi tej/tejtermék és 10 darab tojás (növényi fehérjét is fogyaszthatunk, de figyeljünk a szénhidrátforrásra is ilyenkor)

Zöldség és gyümölcs: 10 kilogramm (lehetőleg friss, konzerv vagy aszalt is)

Zsiradék: 0,5 liter étolaj, 1 tégely vaj/szendvicskrém és 15 dekagramm olajos mag, dióféle

A vásárlás után tényleg csak a képzeletünk szabhat határt, hogy mi mindent tudunk kihozni az alapanyagokból, és hogyan variáljuk a recepteket. A #Házimenza jelenleg több mint hét és félezer tagot számlál, és tényleg töménytelen mennyiségű recept érkezik, hogy ne legyen arra gondunk, hogy mi legyen reggelire, ebédre vagy vacsorára. A házias ételektől, csirkepaprikástól, nudliktól kezdve van itt minden a spéci kajákig, bárki kaphat ötletet legyen vegán vagy vega vagy húsevő.

Ha például a reggeleinket dobnánk fel, jól jöhet egy kis házi granola is, ami gyorsabban megvan, mintha kiállnánk a sort érte a boltban. Nem kell hozzá más, csak egy kis zabpehely, méz, illetve annyi és olyan mag, ami éppen van otthon. Ez itt például Gordon Ramsay receptje, de gyakorlatilag a végtelenségig változtathatunk rajta. Csak legyünk résen, mert hihetetlenül gyorsan meg tudnak égni a magok, úgyhogy a sütőben ne felejtsünk keverni egyet a granolán. Egy kis joghurttal, gyümölccsel verhetetlen.

A töménytelen mennyiségű lisztünkből dobjunk össze egy pizzát! Itt van például annak a Gennaro Contaldónak a receptje, aki Jamie Olivert tanította meg az olasz ízekre.

Ha valamire most lehet időnk és kedvünk, az a croissant. Nem kell hozzá sokféle összetevő, ezzel szemben anyagigényes és hosszadalmas, de így is megéri. Három nap alatt készíthetjük el a croissant-t és a fánkot zseniálisan keresztező (ez a cronut) Dominique Ansel receptjét, akinek ezernyi croissant-belsőről van képe a telefonjában, és csukott szemmel képes megmondani, melyik tészta nem sikerült, és melyik lett igazán légies. A drága, de annál hasznosabb Masterclass-on van egy egész Ansel-kurzus, ahol megtanulhatunk egy verhetetlen csoki mousse-t készíteni, és megismerkedhetünk a precíz cukrászati alapokkal. A leveles tésztával pedig a croissant-on túl is kísérletezhetünk. Kipróbálhatjuk az alábbi receptet, ha van kedvünk pepecselni. Az egyik legfontosabb, hogy jó minőségű, magas zsírtartalmú vajat használjunk, amiben így kevesebb a víz, és szép levegőssé, levelessé teszi a tésztánkat.

Anselt amúgy sem árt megismerni alaposabban, hiszen a francia cukrászt az is érdekesnek fogja találni, akihez mondjuk közelebb áll az Anthony Bourdain-féle spontaneitás, és a sütéshez szükséges precizitás nem tartozik az erősségei közé. Ansel viszont olyan mérnöki pontossággal alkotja meg a desszertjeit, hogy bárki kedvet kaphat a kísérletezéshez.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs/24.hu