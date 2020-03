Koronavírusban halt meg Alan Merrill, az I Love Rock ‘N’ Roll szerzője

A koronavírus okozta szövődményekben vasárnap meghalt Alan Merrill, adta hírül lánya, Laura Merrill. A zenész, akinek többek között az I Love Rock ‘N’ Roll című slágert köszönheti a világ, 69 éves volt. Merrilll született New York-i volt, Bronxban született és nevelkedett, és még 1975-ben írta a dalt, amikor a The Arrows nevű banda tagja volt, ám az végül nem ők, hanem Joan Jett és a The Blackhearts tette világhírűvé. Nem meglepő, hogy Joan Jett is kifejezte részvétét Merrill halála miatt, felidézve, hogy milyen élmény volt először hallani az I Love Rock ‘N’ Rollt:

Máig emlékszem, ahogy az Arrowst nézem a tévében Londonban, és teljesen elsodor a dal, amiről egyértelműen ordított, hogy sláger. Óriási hálával és szomorúsággal kívánok neki biztonságos utat a másik oldalra

– írta a Twitteren. És bár legtöbben Joan Jett előadásában ismerik a dalt, álljon itt az eredeti:

Merrill három albumot készített Rick Ferrington Grammy-díjas producerrel, de dolgozott Meat Loaffal is, és tévéműsorok házigazdájaként is dolgozott.