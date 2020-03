Elhalasztották az új James Bond-film, a No Time To Die bemutatóját a koronavírus miatt, írja a New York Times. A film készítői szerdán jelentették be, hogy az eredetileg tervezett áprilisról novemberre tolódik a film premierje a vírus miatt.

A rajongók korábban nyílt levélben kérték az alkotókat, hogy fontolják meg a bemutató csúsztatását áprilisról nyárra, mondván, a közegészség sokkal fontosabb a marketingnél és az előre egyeztetett időpontoknál.

Kiemelt kép: Mladen Antonov / AFP