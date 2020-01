James Bond mindent felad egy nőért

A Nincs idő meghalni több szempontból is kivételes darabja a Bond-szériának:

Egyfelől ez a 25. film a sorban (legalábbis a hivatalos franchise részeként),

másfelől ebben alakítja Daniel Craig utoljára a brit szuperügynököt.

A nagy elvárások miatt nem meglepő, hogy elég nehezen született meg a film. A producerek sorra penderítették ki a rendezőket, zeneszerzőt is cseréltek az utolsó pillanatban, és még a genderkérdésekben is állniuk kellett a sarat, mikor kiderült, hogy Bond utódja egy fekete nő lehet a 007-es szerepében. Megérkezett a szinkronos előzetes, ami alapján olyan rettentő sok újdonság azért nem várható az előző filmekhez képest: Craig még megtörtebb, sebezhetőbb, ami miatt emberibb is, és nagyon úgy fest ezúttal is egy nő miatt kerül bajba. Az illetékes femme fatale-t a Léa Seydoux alakítja, aki Enyedi Ildikó új filmjének, a Feleségem történetének is egyik főszereplője. Persze közben egy régi (Chistoph Waltz) és egy új, titokzatos gonosztevő (Rami Malek) is szeretné őt elpusztítani.

