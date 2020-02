Majdnem teljesen vegán lesz az Oscar

A Golden Globe-on növényi alapú menüt szolgáltak fel, és most az Oscar-gála főszakácsa, Wolfgang Puck is elmondta, hogy az ételek hetven százaléka vegán lesz – írja az MTI.

Mindenféléből főzünk, mert miközben sokan szeretik a vegán ételeket, a többség még mindig húst és halat is eszik

– mondta a séf.

A február 9-én tartott 92. díjkiosztó utáni hivatalos gálavacsorára ezerötszáz vendéget várnak, többek között a díjazottak is itt ünnepelhetnek. A vegetáriánus fogások között lesz a grillezett karfiol, édesburgonya tempura, vadgombás bolognai és avokádós pirítós is.

Puck egyébként nem vega vagy vegán, de szeretné, ha mindenki jól érezné magát az estén, és ízlene neki a menü. Bár későn szóltak a szervezők a változásról, nem okozott gondot az ötlet. Az újító és környezettudatosabb fogások mellett lesz füstölt lazac, kaviár és vagju marhaszték, és tizennyolcféle vegetáriánus étel közül lehet majd választani.

A desszerteket szintén a vegán irány határozta meg, a vaj és a tojás helyett sok mandulát és kókusztejet használnak. Felszolgálnak sós karamellás brownie-kekszet, lila jamgyökér- és kókuszkrémtortát, valamint étcsokolodés és juzus raviolit is. A csúcspont most is a huszonnégy karátos arannyal bevont Oscar-szobor lesz csokoládéból. De itt szintén a növényi alapú hozzávalók kerültek előtérbe: juzuval és eperrel dobják fel a műalkotást.

Kiemelt kép: Kevork Djansezian/Getty Images