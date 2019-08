Tíz hétköznapi dolog, amit a NASA mérnökeinek köszönhetünk

A világ első műholdja, a szovjet Szputynik-1 1957-es pályára állásával indult, közel két évtizeden át tartó űrverseny során az ember nem csak a világűrbe, de a Holdra is eljutott, sőt, létrejöttek az első, Föld körül keringő űrállomások: a szovjet Szaljut és az amerikai Skylab.

Ez az idő persze nem csak a rivális nagyhatalom megelőzéséről szólt, hiszen mindkét ország mérnökei tömegével ontották magukból az emberiség mindennapi életét gyökeresen megváltoztató találmányokat.

Ezek közül ma tíz, az amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási hivatal, azaz a NASA szakemberei által kifejlesztett újítást mutatunk be, melyek jó részéről sokan egyáltalán nem feltételeznék, hogy bármiféle köze is lenne a világűr meghódításához.

A kilencvenes évek hajnalán a NASA JPL laboratóriuma olyan apró fényképezőgépek kifejlesztésén dolgozott, melyek elég kicsik ahhoz, hogy ne jelentsenek jelentős többletsúlyt egy űrhajón, vagy akár egy másik bolygón sétáló űrhajós kezében, ezzel pedig óriási lökést adtak az egyre apróbbá váló mobiltelefonok kamerával való felszerelésének, melyektől alig húsz év alatt eljutottunk a sokszor kompakt fényképezőgépeket is megszégyenítő okostelefonos kamerákig.

A vezetéknélküli fülhallgatók is az első űrhajósoknak köszönhetően jelentek meg: a Pacific Plantronics és a NASA mérnökei 1961-ben mindössze tizenegy napnyi közös munkával hozták létre a korábban sosem látott zajszűrő funkciót is magában foglaló mikrofonos fülhallgatót, ami alig nyolc évvel később Neil Armstrong első, Holdon elhangzott mondatát is közvetítette a Föld felé.