Faye Dunaway-t kirúgták egy Broadway-darabból

Katharine Hepburn memoárjának színpadi változatában szerepelt volna Faye Dunaway (Bonnie és Clyde, A keselyű három napja), aki a Tea at Five című darabbal tért volna vissza 37 év után a Broadway-re. A Hollywood Reporter azt írja, hogy a színésznőt azonnali hatállyal kirúgták, miután vita alakult ki közte és a stábtagok között, hivatkoznak a New York Post-ra.

Scott Beck és Ben Feldman, a darab producerei közleményben tájékoztatták a nézőket a történtekről. Hogy ki alakítja majd Hepburnt Dunaway helyett, arról egyelőre nincs információ, de az biztos, hogy csak jövőre debütál a produkció.

Faye Dunaway 1962-ben, az A Man for All Seasons című darabban debütált a Broadway-en, utoljára pedig William Alfred The Curse of an Aching Heart-jában volt látható 1982-ben.

Kiemelt kép: DENNIS VAN TINE / GEISLER-FOTOPRES / GEISLER-FOTOPRESS / DPA PICTURE-ALLIANCE