Akár az is lehet, hogy Kevin Hart vezeti mégis az Oscart a végén

December elején írtunk róla, hogy Kevin Hart visszalépett az Oscar-gála vezetésétől, miután rengeteg kritika érkezett a személye és korábbi, melegeket támadó rosszízű megjegyzései miatt. Az Akadémia ultimátumot adott neki, vagy nyilvánosan elnézést kér, vagy mehet, Hart pedig az utóbbit választotta. Később persze bocsánatot kért:

„Úgy döntöttem, hogy visszalépek az idei Oscar vezetésétől… nem akarom, hogy a gála erről szóljon, miközben ünnepelnünk kéne azokat a tehetséges művészeket, akikről szólnia kell az estének. És szeretnék őszintén elnézést kérni az LMBTQ közösségtől a múltbeli érzéketlen szavaim miatt” – írta akkor a Twitteren.

Nem sokkal később Ricky Gervais be is jelentkezett Hart helyett, majd elcsitult az ügy mostanáig. A Hollywood Reporter ugyanis azt írja, hogy Hart Ellen DeGeneres műsorában őszintén beszélt arról, hogy megbánta a régebben tett kijelentéseit a melegekkel kapcsolatban. DeGeneres ezt teljes mértékben elhitte, majd elárulta a komikusnak, hogy felhívta az Akadémiát, hogy állnának ahhoz, hogy mégis Hart vezesse az Oscart.

„Felhívtam őket és mondtam, bár fogalmam sincs, vissza akar-e jönni műsorvezetőként, de ti mit gondoltok erről? Erre ők: „Ó, te jó ég, szeretnénk, ha ő vezetné a gálát! Úgy érezzük, talán félreértette, vagy az egész helyzet rosszul lett kezelve. Talán mi mondtunk rosszat, de őt szeretnénk műsorvezetőnek. Ha bármit tudunk ezért tenni, nagyon örülnénk. Neki kellene vezetnie az Oscart.”

Hart később azt mondta, megfontolja a lehetőséget és átgondolja, visszatér-e.

„Megígérem, megbecsülöm ezt a beszélgetést. Szükségem is volt erre, örülök, hogy itt voltam és hogy annyira hiteles és valódi volt, amennyire csak remélhettem, hogy az lesz. Szóval hadd gondoljam át, és ígérem, veled fogjuk először megbeszélni” – mondta.

DeGeneres az adást reklámozó Twitter-posztjában azt írta, hisz a megbocsátásban és a második esélyben, így azt is hiszi, hogy Kevin Hart bocsánatkérő szavai hitelesek és valósak voltak.

I believe in forgiveness. I believe in second chances. And I believe in @KevinHart4real. pic.twitter.com/oJxfGXhU4P

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 4, 2019