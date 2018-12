Népszerű stand-up komikus jelentkezett be Oscar-gála műsorvezetőnek

Néhány nappal ezelőtt írtuk meg, hogy Kevin Hart fogja vezetni a 2019-es Oscar-gálát, majd nem sokkal később azt, hogy mégsem. Miután rengeteg kritika érkezett a színész személye és korábbi, melegeket támadó rosszízű megjegyzései miatt, az Akadémia ultimátumot adott a komikusnak, vagy nyilvánosan elnézést kér, vagy mehet. Hart végül utóbbi mellett döntött, és visszalépett.

Most azonban Ricky Gervais színész (Office), komikus jelentkezett be a műsor házigazdája szerepébe, írja az nme.com.

Dear cunts in charge of The Oscars, let me host your show, and I promise I won't offend anyone. Not even Mel Gibson, who you nominated last year. pic.twitter.com/JTp1CefQoy

— Ricky Gervais (@rickygervais) December 7, 2018