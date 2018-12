George R. R: Martin megígérte, most már tényleg befejezi A tűz és jég dalát

Ó, hát persze, ki hisz már neki...

George R.R. Martin már megint ígérget, alighanem lassan eljut hozzá a köz elégedetlenkedése a felett, hogy az utóbbi időben több új projektjéről is hírt kaptunk, miközben A tűz és jég dala – amiből, ha valaki nem tudná, a Trónok harca tévésorozat készült, ugye – könyv-saga még jócskán befejezetlen: Martin még két könyvvel lóg a rajongóknak. A hatodik, The Winds of Winter című regényt immáron hét (!!!) éve írja, de még mindig nem bírta befejezni, a zárókötetet, amely az A Dream of Spring címmel érkezik majd egyszer talán, ha az égiek is úgy akarják, még el sem kezdte írni. A jelenség olyan komikus, hogy mára mémek tucatjai léteznek a “fejezd már be a könyvet, George”-témában. Személyes kedvencem az alábbi dalocska, mely arra célozgat, hogy Martin sem lesz már fiatalabb, tehát jó lenne, ha kapkodná magát.*

De a szerző most megint, nem először, megnyugtat mindenkit, hogy a könyv igenis el fog készülni. Martin a blogján írt erről, kiemelve, hogy hálás azoknak, akik kitartottak mellette, és érdeklődnek a legújabb könyve, a Targaryenek hétszáz (!) oldalban megírt története, a Tűz&vér iránt.

Tudom, hogy a Winds-t akarjátok, és meg is fogom adni nektek, de örülök, hogy velem maradtatok ezért a könyvért is. A türelmetek és a támogatásotok a világot jelenti nekem. Élvezzétek a könyvet. Én visszatértem a magányom erődjébe, és Westerosra. Nem holnap, nem a jövő héten, de meg fogjátok kapni (kiemelés Martintól) A tűz és jég dala végét. Addig is ott van nektek a közelgő záró évad a Trónok harca sorozatból, és a másik sorozat, ami nem hivatalosan A hosszú éjszaka címet viseli, amire most folyik a szereplőválogatás, és más sorozatok, amelyekhez még most készülnek a forgatókönyvek… és még néhány további cool dolog is előkészületben van. Nem csak a tél az, ami közeleg.

– írta, hozzátéve, hogy nagyon izgatott a történések miatt. Abban valóban igaza van, hogy ki vagyunk bélelve Trónok harca tartalmakkal, áprilisban jön a Trónok harca záróévad, jön az előzménysorozat, és így tovább, de az azért mégsem a könyv, amit hosszú évek óta várnak a rajongók.

Martin egy korábbi alkalommal hosszan beszélt arról az EW-nek, hogy tisztában van vele, hogy felbőszítette a rajongóit ezzel a hosszú várakozással, sőt, saját magára is dühös, és nem érti, miért nem bírja befejezni a történetet. Ugyanakkor abban a beszélgetésben is kiemelte, hogy nem arról van szó, hogy kivett egy többéves szabadságot: nagyon is sokat dolgozott az utóbbi években, csak éppen, ugye, nem A tűz és jég dalán. Ugyanakkor a Targaryen-regény megírása egészen felvillanyozta, ez az energia pedig remélhetőleg kitermeli a westerosiak történetének végét is.

*disclaimer: a viccet nem értők kedvéért: a szerző, persze, szuverén alkotó ember, akit olvasói tisztelnek és szeretnek, nem tekintik az írót csicskájuknak, ez az egész csak afféle kedves évődés a felek között.

