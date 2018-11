Animációs Star Wars-sorozat készül gyerekeknek

Akik a Star Wars-filmeken nőttek fel, azoknak természetes lehet, hogy a következő generációt is beavassák a Galaxisba. Sokszor talán túl korán is. Erre érkezett most szuper megoldás, miszerint kifejezetten gyerekek számára készítenek animációs sorozatot Han Solóékről, írja a Variety.

A Star Wars Galaxy of Adventures című szériát a Disney készíti, és a rövid epizódok a Youtube-on lesznek majd láthatók, így mindenki számára könnyen elérhető lesz. A sorozathoz most megérkezett az előzetese is:

„Ezzel a sorozattal szerettünk volna valami olyat készíteni, amely lehetővé teszi a szülők számára, hogy segítsenek gyerekeiknek megtenni az első lépést Star Wars univerzumába” – mondta James Waugh, a Lucasfilm franchise tartalmakért és stratégiáért felelős alelnöke.

