Elképesztő, ahogy a Kingsman színésze átalakult az Elton John-film kedvéért

Teljes őrület lesz az Elton John-film, ebben már biztosak lehetünk, itt az első trailer.

Ahogy Taron Egerton, akit itthon leginkább a Kingsman ifjú ügynökeként ismerünk, kinéz a Rocketman című Elton John-filmhez érkezett első fotón, illetve a vadiúj trailerben, az önmagában is olyan, mint egy pszichedelikus álom a nyolcvanas évekből. Az első jelenetfotó a napokban került nyilvánosságra, és… igazából nem nagyon lehet mit hozzáfűzni, mutatnám.

Akármilyen is lesz a film, egy biztos, hogy az Eltonságra nem lehet majd panasz, Egerton fergetegesen excentrikus lesz úgy a fenti kép, mint a most érkezett trailer alapján. A filmet Dexter Fletcher rendezi, aki az Eddie, a sasban már rendezte Egertont, aki saját hangján fog énekelni a filmben. Ha pedig valakit, mint engem is, az foglalkoztatna, hogy vajon Sir Elton hogy áll ahhoz, hogy még életében életrajzi filmet csináljanak róla, megnyugtatásul álljon itt, hogy a filmet maga a zenész is producerként jegyzi Rocket Pictures nevű cégével és David Furnish kollégájával, valamint Matthew Vaughnnal, aki a Kingsman-mozikat írta és rendezte. A Rocketman, mint fogalmaztak, “igaz fantáziakép alapján” készült, jövő májusban kerül majd mozikba. Íme, a trailer.

Kiemelt kép: UIP Duna