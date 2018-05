John Malkovich vezette a róla szóló kiállítást a Műcsarnokban

Önálló estjét megtartani érkezett, de ha már itt volt, gyorsan körbefutott a Malkovich Malkovich Malkovich című fotókiállításon.

John Malkovich tartott kisebb tárlatvezetést kedden a Műcsarnokban, Sandro Miller Malkovich Malkovich Malkovich – Tisztelet a kamera mestereinek című kiállításán (a fotóssal mi is beszélgettünk, lásd alant). A színész a mai, Budapest Kongresszusi Központban rendezett Report on the Blind című önálló estjére érkezett, de azért időt szakított arra is, hogy megnézze, és a sajtónak is megmutassa a fotósorozatot, melynek képein a fotós Sandro Miller John Malkovich-csal újrajátssza, újrarendezi a fotótörténet ikonikus képeit: egyebek mellett Mick Jagger, Che Guevara, Marilyn Monroe, Abraham Lincoln, Simone de Beauvoir, Albert Einstein, Salvador Dalí és John Lennon legendás fotóit kreálták újra.

John Malkovich 1992 óta dolgozik együtt Sandro Millerrel, aki rendszerint előre megküldi neki azokat a képeket, amelyek feldolgozását aztán közösen elkészítik. Malkovich ez után megkeresi a fényképeken a nehézségeket az ábrázolt figura megszemélyesítésében, majd memorizálja a fotót. Mindez azonban nem rajta múlik, és nem is csak Milleren: a teljes csapat, a berendezők, sminkesek és fodrászok szerepe is fontos, a képeket ugyanis utólag a fotós nem manipulálja, így a háttérnek, hajnak, sminknek már az exponáláskor tökéletesnek kell lennie. Így bújhat Malkovich olyanok bőrébe, akikre még csak nem is hasonlít.

A színész az MTI-nek elmondta: nem modellkedés, és nem is színészetnek ez a projekt, sokkal inkább hasonlít a festészetre, neki pedig kiváló megfigyelési gyakorlat. A fotósorozatból legjobban Diane Arbus ikerlányait szereti, a legnehezebben pedig Bette Davist tudta megszemélyesíteni a színésznő hatalmas szemei és a Victor Skrebneski által készített portréján látható cigarettafüst miatt. Könnyebb dolga volt viszont Andy Warhollal, Hemingwayjel, Einsteinnel és Marilyn Monroe-val.

A Műcsarnok kiállítását már több mint 12 ezren látták, ez a szám még jócskán nőni fog a június 3-i zárásig.

