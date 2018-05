A Konyhafőnök már megint lefőzött minket

Pénteken véget ért az RTL Klub gasztrós realityje (egy szuperdöntőt leszámítva), a Konyhafőnök, és Böröcz Zsófi nyert (Hódosi Máté és Böröcz Zsófi döntőztek). Az ötödik évadtól búcsúztunk, de már az adások közben jött a felhívás, hogy a csatorna várja a következő konyhafőnököket. Bő egy hónapig követhettük minden hétköznap közel másfél órában a részeket, és így a finálé után nem árt kicsit összefoglalni, hogy mennyire tudott megújulni a műsor, van-e még benne kakaó. Fördős Zén kívül a zsűrit lecserélték, Gáspár Bea és a Sanghajban csúcsra ért Rácz Jenő vitték az évadot, nem is olyan rosszul. De ami még ennél fontosabb, hogy lassan, de biztosan tisztul a kép a fine dining misztikus világa körül nekünk, földi halandóknak is, akik lemaradtak a street foodnál és a bisztró kajáknál.

Az első pár rész után azzal nyitottuk a Konyhafőnök ötödik évadát, hogy mintha kezdene fáradni a formátum, de a zsűri még megmentheti. Akkor kezdett a háziasszonyok háziasszonya, Gáspár Bea a pult mögött, Rácz Jenő még csak nézelődött, hogy melyik oldalra tegye a csipeszét meg a szifonját. Úgy igazságos, ha a döntő után szintén megnézzük, hogy teljesített a reality, átugrotta-e a magasra tett lécet. Egy mondatban összefoglalva igen is, meg nem is. Nagy újdonság nem akadt, de a zsűri és a casting elégnek bizonyult, hogy ilyen sokáig fenntartsa a nézők érdeklődését. Gondoljunk csak bele, március utolsó hetén indult az évad, a műsoridő meg majd’ másfél órás, ez rengeteg, még luxusfeleségekből is. A nézettségi adatokat elnézve tiszta, hogy a magyarokat érdekli a főzés a tévében, végig a dobogón vagy a dobogó közelében mozgott a Konyhafőnök a heti ötvenes listán a 18-49-es (ez a legfontosabb intervallum a kertévéknél) kereskedelmi korcsoportban.

Amíg ez így marad, addig nem kell félni, hogy elmarad a szokásos adagunk a gasztrós realityből.

Rácz Jenő, a zsűri séftagja a kezdeti modorosságot leküzdötte, és szórakoztató volt, két textúra között még az is kiderült, hogy jó a humora. A szakértelme meg egyértelmű, az ázsiai konyhát keni-vágja, tudott újat mutatni a hazai közönségnek. Gáspár Bea abszolút kedves megjegyzéseket tett hozzá Fördős és Rácz kritikáihoz, ahogy azt az elején is vártuk, ő lett az a zsűri, akivel leginkább azonosulhat a néző. Mindig kell valami, ami a tévé előtt varázslatnak tűnik, vagy nem tudjuk megfizetni, nem is hallottunk róla, aztán a macskacápához (a döntős héten filéztek ki egy kis, mintás cápafélét) kell egy kis pacal vagy tökfőzelék. Az RTL Klub ezt az egyensúlyt ügyesen megtartotta.

Az első évadok környékén még sokat nevettünk, hogy a játékosok és a séfek annyiszor kapták elő a pult alól a szódás szifont, amennyiszer csak tudták. Később Sárközi Ákos legendás répatextúráinak köszönhetően kiderült, hogy az egyszeri ember elég keveset tud a répákról, és sokkal izgalmasabb gyökérzöldség ez annál, hogy csak a húslevesben főzzük atomjaira. Ahogy haladtunk előre az időben, egyre közelebb érezhettünk magunkat a fine dininghoz. Nem kell egekig magasztalni a csatornát – elvégre ez egy külföldön már évek óta működő műsortípus –, de ha úgy vesszük, az RTL hozzátett ahhoz, hogy egyszer eltűnjenek a föld színéről a pici tányérokat alázó kommentek akár a Bocuse d’Or magyar sikerei, akár bármilyen Michelin-csillagos étterem kapcsán. A legnagyobb kritika, ami a fine diningot éri, hogy kicsik az adagok, de a Konyhafőnökből is látszik, hogy a versenyzők apránként hagyják el a megszokott tányérjaikat, és tanulnak a séftől éttermi trükköket.

És ez megy otthon is, öt évad után kicsit mindenki konyhafőnök lesz, legalább fejben.

Ha jön egy új feladat a tenger gyümölcseivel, cápával, drága húsokkal, vagy uborkafélékkel, csak zöldségekkel, bármivel, a néző agya is elkezdhet pörögni, hogy mit kéne készíteni Rácz Jenőéknek. Kell egy-két textúra, valami krémes, valami habos, valami ropogós, ehhez pedig összegyűjthetjük a technikákat. Egy idő után nem ülünk tátott szájjal a kanapén az agar agar hallatán, hanem belátjuk, hogy nem csak a lapzselatin létezik, megy a fixálás a vörös algából kinyert agar agarral vagy pektinnel. A szifon pedig alapkellék: nem csak a fröccshöz jön jól, hanem ki lehet belőle nyomni a krumplipürét, hogy kicsit meglepjük a vendégeinket. Nem kell mindenkinek úgy főznie, mint ahogy a Konyhafőnökben látni, de érdekes, hogy rá tud állni az ember gondolkodása. Le is leplezhetjük a játékosokat, hogy kinek vannak eredeti ötletei, vagy ki másolja pontról pontra mondjuk a Pinterestet.

Persze elengedhetetlen, hogy az amatőrök – vagy akár a nagy séfek – valahonnan ötletet merítsenek, de Konyhafönökbe mindig be-becsúszik egy-egy félprofi, aki évek óta látja, hogy működik egy konyha, mit kell egy ilyen versenyhez ellesni. Ott van például a betegség miatt újrapróbálkozó Meczker Tomi vagy Böröcz Zsófi (ő is vitte el a tízmilliót), aki majdnem Gordon Ramsay-nél dolgozott, a séfek őrült tudósától, Heston Blumenthaltól tanult, sőt, a fagyizójáról tavaly a Dining Guide írt. Nem arról van szó, hogy a már tapasztaltabb kukták ne kapjanak esélyt, csak nem mindig fair a többi játékossal szemben. Az ő sikerük sem garantált, de mégsem egyszerű hobbiszakácsokról van szó. A szokásos körök, bevált recept ellenére azonban jöhet az újabb konyhafőnökös évad, aztán meglátjuk meddig tart ki a sokszoros napi másfél óra.

