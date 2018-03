Gáspár Bea miatt lehet nekikezdeni a főzésnek

Annyira lefoglalt bennünket, hogy végre valahára elérkezett hozzánk a Sütimester magyar verziója a Viasat3-ra, hogy majdnem elfelejtettük, hogy egy másik gasztrós műsor is indult a héten. Az RTL Klubos Konyhafőnök már nem akkora újdonság – az ötödik évadnál járunk –, de szuperül össze lehet hasonlítani, hogy elsőre melyik reality hogy teljesít vagy érdemes-e egymás után ledarálni mind a kettőt. Az egyik desszertes, sütős, a másik séfes, főzős, viszont amennyire népszerű a műfaj mostanában, tuti, hogy sokan dupláznak.

Hajós András és a folytatásos tortaregény Lement a legendás brit desszertes műsor hazai verziójának első része, az Ide Süss! Kicsit kevés a humor, de legalább sok a süti és a bénázás.

A Sütimester hétfőn indult Ide Süss! címmel, és már szépen kiveséztük, hogy jó lesz ez, csak egyelőre lassan indul be a buli, a zsűri kissé félénk, Hajós András pedig még nem vette elő a sütis vicceit, hogy egy kicsit feldobja az adást. A másik gond, hogy a brit verzióhoz képest iszonyú bénák a torták, és aggódhat a magyar cukrászat, ha az amatőrök között is ők a legjobbak. Ezt leszámítva egy olyan óriási űrt tölt ki az Ide Süss!, amit az egyre népszerűbb, édességgel kapcsolatos tartalmak szépen kiástak maguknak az elmúlt években. Ezek szerint most már nálunk is megéri egy szűkebb témára koncentrálni, van annyi sütőbolond, hogy minimum két hétig kitartson az Ide Süss! őrülete.

Ezzel szemben ott van a Konyhafőnök, ami négy rendes és két VIP évad után nem igazán variált a recepten. Hogy ez mekkora hiba volt, az jövő héten, az első nézettségi adatok után derül ki, de az már látszik, hogy kezd elfáradni a formátum. Nem feltétlenül elég, hogy Fördős Zén kívül lecserélték a komplett zsűrit: a Borkonyha Michelin-csillagos séfje, Sárközi Ákos összesen négy évadot csinált végig a celebes különkiadásokkal együtt, és érthető, hogy pár évnyi sztárszakácskodás után a konyhájára koncentrálna többet,

őt váltja a Sanghajban – külföldön első magyarként – Michelin-csillagot szerző Rácz Jenő, aki az első adások alapján még műszigorral próbálja fokozni a feszültséget.

Wossala Rozina helyett az első Konyhafőnök VIP-et nyerő Gáspár Bea kóstol, ami a nézettség egyik kulcsa lehet. Wossala még az első évadban tűnt fel, második lett, azóta pedig a Bestiát viszi a Szabadság téren. Nem egy túlspilázott és extrém elegáns konyháról van szó, de mégiscsak a város szívében a turisták mellett itt alapozik egy réteg az ötkertes buli előtt. Nincs ezzel baj, de nem mindenkinek elérhető közeg, vagy nem mindenki érti a menőbb bisztrókaja létjogosultságát. A lényeg, hogy egyedül Fördős Zével azonosulhatott az a néző, aki nem ismeri a népszerű budapesti éttermek világát. Fördős kábé a magyar Jamie Oliver, nem a Michelin-csillagra megy, hanem az otthoni, akár máshonnan jól ismert ízekre egy kis plusszal. Itt jön a képbe Gáspár Bea, aki egyrészt bizonyított egy korábbi évadban, másrészt azt a fajta konyhát képviseli, ami a legtöbb magyarhoz közelebb áll. Nem csipesszel babrál, nem is feltétlenül követi az instagramos gasztrotrendeket, hanem egyszerű kajákat rak a tányérra. Gáspár Bea ismertsége mellett az az irány is jól jöhet a Konyhafőnöknek, hogy a csülkös pacalpörkölt a kedvence a vadas után. Szóval a néző egyszerre ámulhat el Rácz Jenő szárazjeges, pipettázós fészkein (a keddi adásban a vadasát tálalta egy fészken, hagymatojással), és egyszerre azonosulhat azzal a világgal, amit otthon megszokott.

De ennyi a változás: az első feladatok alapján nem lesznek nagy meglepetések, a díszlet sem új, ahogy a végső tízmillió sem. Persze a jól bevált a recepten nehéz variálni, a brit Sütimester sem véletlenül tartotta meg 2017-ig az eredeti gárdát, aztán hagyta egyedül Paul Hollywoodot a sátorban. Ha pedig a gasztrós műsoroktól elrugaszkodunk, a tehetségkutatóknál is látható, hogy az alkotók egyre nehezebben küzdenek meg az elcsépelt formátummal, a számaik viszont magasak. A gasztroforradalom az éttermek mellett a tévében is tombol, aminek jelenleg a legsikeresebb példája a Konyhafőnök (a TV2 eddig csak egy Séfek séfe évaddal jelentkezett). Az első napok után viszont nem annyira erős a műsor, mint kezdetben: Gáspár Bea be fog válni, és legalább többet is jut szóhoz, mint annak idején Wossala Rozina. Hogy az izgalom kitart-e a végéig, azt meglátjuk, egyelőre az újdonság varázsa az Ide Süss! és a Viasat oldalán áll.

Kiemelt kép: RTL Klub