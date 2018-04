Egy moziban horrorelőzetest vetítettek a mesefilm előtt, sokkot kaptak a családok

Nagy felhördülést keltett Ausztráliában az az eset a héten, amikor is az ország nyugati felében fekvő Innaloo városának egyik mozijában véletlenül leadták a Hereditary című horror előzetesét a Nyúl Péter című félig animációs, félig élőszereplős családi film előtt – írja az Indiewire.

Australian Movie Theater Plays #Hereditary Trailer Before #PeterRabbit, Families Panic and Flee the Cinema https://t.co/48L8d1BDJ6 pic.twitter.com/O0fMjBAb6D

— IndieWire (@IndieWire) April 26, 2018