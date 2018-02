Még több harccal és drámával folytatódik a The Walking Dead

Itt a 8. évad második felének előzetese, amely Rick és Negan kompániái mellett nyomokban zombikat is tartalmaz.

Itt egy rakás vadiúj kép a The Walking Dead 8. évadából

Közös epizódot kap a The Walking Dead és a Fear the Walking Dead

Továbbra is a Trónok harca a legkapósabb a kalózközönség körében

Még három hét és visszatér a tévéképernyőkre a The Walking Dead, amely október óta már a nyolcadik évadát tapossa. A zombidráma az elmúlt szezonokban a Rick Grimes (Andrew Lincoln) gardírozta csapat(ok) Negan (Jeffrey Dean Morgan) és bandája elleni háborúskodásáról szól ésaz új előzetes azt mutatja, hogy a következő részekben újabb fenyegetőzések, lövöldözések és drámai pillanatok várhatóak.

Az előző szezon hullámzó színvonala ellenére továbbra is roppant népszerű The Walking Dead nyolcadik évada világszerte október 23-án startolt, majd a december 10-én leadott nyolcadik epizóddal vonult téli szünetre. A szezon ugyancsak nyolc részből álló második fele február 25-én fog debütálni az amerikai AMC műsorán. Magyarországon továbbra is a FOX csatornáján lesz látható a sorozat.

Kiemelt kép: AMC Studios