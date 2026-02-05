Elrabolták az NBC műsorvezetőjének édesanyját, váltságdíjat követelnek érte

Az amerikai sajtót a feje tetejére állította a hír, miszerint elrabolták az NBC bemondónője, Savannah Guthrie édesanyját, az elkövetők pedig váltságdíjat követelnek az asszonyért – írja a BBC. A hatóságok – az FBI-t beleértve – nagy erőkkel keresik a 84 éves Nancy Guthrie-t, miközben lánya testvérei társaságában, egy szerda este feltöltött Instagram-videóban üzent az emberrablóknak.

Szeretnénk, ha kapcsolatba lépnénk, és készen állunk figyelni

– szól Guthrie az elkövetőkhöz, majd arra kéri őket, szolgáltassanak valamiféle bizonyítékot, hogy édesanyjuk életben van.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Savannah Guthrie (@savannahguthrie) által megosztott bejegyzés

Nancy Guthrie-t szombat este látták utoljára, az általa rendszeresen látogatott vasárnap reggeli misén már nem jelent meg. A felekezetébe járók ezt furcsállták, így értesítették a nő családtagjait, akik értesítették a hatóságokat. A nyomozók átvizsgálták a nő otthonát, ahol a BBC értesülései szerint több aggasztó bizonyítékot is találtak, ami arról árulkodik, hogy az asszony nem önszántából távozott a házból.

Aggodalomra ad okot, hogy az idős asszony gyógyszeres kezelés alatt áll, ami nélkül akár életveszélyes állapotba is kerülhet.

A váltságdíjat követelő zsarolólevelet a videó szerint egy meg nem nevezett sajtóorgánumhoz juttatták el az emberrablók.

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialön biztosította Guthrie-t, minden lehetséges eszközt bevetnek, hogy édesanyja épségben hazatérhessen.

Beszéltem Savannah Guthrie-val, és biztosítottam róla, hogy minden szövetségi bűnüldöző szervet haladéktalanul a család és a helyi rendfenntartó erők teljes rendelkezésére bocsátok

– írja Trump, majd hozzátette, most az egész nemzet Guthrie családjáért imádkozik.