orosz-ukrán háborúdróntámadásolajfinomítóhalálos áldozat
Nagyvilág

Megint lecsaptak egy orosz olajfinomítóra az ukránok

SEFA KARACAN / Anadolu via AFP
Egy korábbi dróntámadás egy orosz kőolajfinomító ellen 2026. június 18-án.
24.hu
2026. 07. 12. 10:31
SEFA KARACAN / Anadolu via AFP
Egy korábbi dróntámadás egy orosz kőolajfinomító ellen 2026. június 18-án.

Újabb ukrán dróncsapás miatt kigyulladt egy orosz olajfinomító, egy férfi meghalt, három másik, köztük egy gyermek pedig megsebesült Oroszország Volga-vidékén, Szamarában –idézi a távirati iroda Vjacseszlav Fedoriscsev regionális kormányzó közleményét.

A támadások során lakóépületek és egy ipari létesítmény is megrongálódott – írta Fedoriscsev a Telegram üzenetküldő alkalmazáson, további részleteket azonban nem közölt.

A független orosz hírportál, az Asztra a közösségi médiában keringő képekre és videókra hivatkozva arról számolt be, hogy az ipari létesítmény a szizranyi olajfinomító volt. A felvételeken több nagy tűz is látható volt a létesítményben.

Az orosz hadsereg vasárnap reggel közölte, hogy az éjszaka folyamán 349 ukrán drónt lőtt le, ami az elmúlt napokban tapasztalt támadásokhoz hasonló mértékű.

Ukrajna már többször is célba vette a szizranyi olajfinomítót. Egy május végi támadás után az évi mintegy 8,5 millió tonnás feldolgozási kapacitással rendelkező üzem kénytelen volt felfüggeszteni működését. Az állami tulajdonú Rosznyeft olajvállalat tulajdonában lévő finomító benzint, gázolajat és kerozint állít elő.

Az elmúlt hetekben megszaporodtak az olyan ukrán dróntámadások, melyeknek a célpontjai oroszországi területen működő olajfinomítók, üzemanyag-raktárak, benzinkutak voltak. (MTI)

Kapcsolódó
Másodszor csaptak le az ukránok Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójára
Az ufai üzem több mint 1300 kilométerre van a fronttól, de így is védtelen maradt az ukrán drónoktól.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lövöldözés tört ki egy torontói fesztiválon
NATO-misszió a Fekete-tengeren: így szedik fel az elsodródott orosz aknákat
Meghalt Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik