Lövöldözés tört ki egy torontói fesztiválon

Két ember meghalt, többen súlyosan megsérültek egy lövöldözésben szombaton egy több ezer embert vonzó salsafesztiválon Torontóban – írja az MTI.

Két férfi vesztette életét a lövöldözésben, további négy embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba – közölte a kanadai város rendőrségének helyettes vezetője, Frank Barredo. Elmondása szerint eleinte attól tartottak, hogy valaki tömegmészárlásba kezdett, ám az első információk szerint tűzharc tört ki két személy között, a lövöldözésben részt vevő két fegyveres rengeteg embert sodort veszélybe.

A helyszínen két lőfegyvert találtak. A rendőrség feltételezései szerint személyes leszámolás történt.

Az első reakciók

Mark Carney kanadai miniszterelnök az X közösségi fiókján azt írja, megdöbbentette a torontói Salsa on St. Clair Fesztiválon történt lövöldözés, amely két ember halálát okozta.

Toronto polgármestere, Olivia Chow azt mondta, mélyen megrázta és felháborította „a felelőtlen erőszakos cselekmény, amely egy családok, gyermekek és idősek által látogatott fesztiválon történt”.

A Guardian információi szerint az éjszakai sajtótájékoztató kezdetéig nem tartóztattak le gyanúsítottat. A lapnak megszólalt egy szemtanú, Valerie Rodriguez, aki elmondta: egy közeli étterem előtt ültek, amikor hirtelen sikoltozó és rohanó emberekre lettek figyelmesek. „Egy csomó ember… azt mondta nekünk, hogy feküdjünk le a földre” – mondta. „Megijedtünk, mert nem tudtuk pontosan, mi történik.”

A Guardian azt írja, Toronto Észak-Amerika legbiztonságosabb nagyvárosai közé tartozik, ahol viszonylag ritkák a halálos kimenetelű lövöldözések.