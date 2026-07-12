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Nagyvilág

Kigyulladt egy kocsma Bangkokban, rengeteg a halálos áldozat

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admin Ács Anna Mária
2026. 07. 12. 21:57
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Több sérültet kórházba szállítottak.

Tűz ütött ki egy forgalmas bangkoki kocsmában: a helyi hatóságok eddig 27 halottat számolnak, számos sérültet pedig kórházba szállítottak – számol be az AP News. A helyi hatóságokat éjfél környékén értesítették a tűzről, ami a szemtanúk szerint villámgyorsan terjedt szét a vendéglátóegységben.

A thaiföldi tűzoltók sokkoló videót osztottak meg a lángoló épületről, aminek az összes nyílászáróján tömény füst ömlik ki az utcára. Az oltási folyamatok körülbelül fél órát vettek igénybe, a kocsma belseje teljesen kiégett.

Anutin Charnvirakul thai miniszterelnök szerint a tűz pontos eredetét még nem sikerült meghatározni, jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a tragédiát.

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