Kigyulladt egy kocsma Bangkokban, rengeteg a halálos áldozat

Tűz ütött ki egy forgalmas bangkoki kocsmában: a helyi hatóságok eddig 27 halottat számolnak, számos sérültet pedig kórházba szállítottak – számol be az AP News. A helyi hatóságokat éjfél környékén értesítették a tűzről, ami a szemtanúk szerint villámgyorsan terjedt szét a vendéglátóegységben.

A thaiföldi tűzoltók sokkoló videót osztottak meg a lángoló épületről, aminek az összes nyílászáróján tömény füst ömlik ki az utcára. Az oltási folyamatok körülbelül fél órát vettek igénybe, a kocsma belseje teljesen kiégett.

Anutin Charnvirakul thai miniszterelnök szerint a tűz pontos eredetét még nem sikerült meghatározni, jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a tragédiát.