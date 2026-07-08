Ukrajna ismét egy orosz olajszivattyú-állomást támadott

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) drónokkal sikeres csapást mért az oroszországi Baskírföldön lévő Cserkaszi elnevezésű olajszivattyú-állomásra, amely 1500 kilométerre fekszik Ukrajna államhatárától – közölte szerdán az SZBU. A létesítményt a biztonsági szolgálat legalább nyolc drónja támadta. A csapás következtében tűz keletkezett a tartálypark területén és az állomás termelőlétesítményeiben.

A közlemény szerint a olajszivattyú-állomás a Transznyefty-Urál orosz olajvezeték rendszerének kulcsfontosságú létesítménye. Az állomás feladata a kőolajtermékek átvétele, felhalmozása, tárolása és továbbítása az ufai olajfinomítói központból a fő kőolajtermék-vezetékekbe. Ezen a létesítményen évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át, a tartálypark pedig 27 tartályból áll, amelyek együttes befogadóképessége meghaladja a 385 ezer köbmétert.

(MTI)