olajolajszivattyúoroszországukrajna
Nagyvilág

Ukrajna ismét egy orosz olajszivattyú-állomást támadott

Olga MALTSEVA / AFP
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 08. 14:42
Olga MALTSEVA / AFP
Kulcsfontosságú létesítményre csaptak le.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) drónokkal sikeres csapást mért az oroszországi Baskírföldön lévő Cserkaszi elnevezésű olajszivattyú-állomásra, amely 1500 kilométerre fekszik Ukrajna államhatárától – közölte szerdán az SZBU. A létesítményt a biztonsági szolgálat legalább nyolc drónja támadta. A csapás következtében tűz keletkezett a tartálypark területén és az állomás termelőlétesítményeiben.

A közlemény szerint a olajszivattyú-állomás a Transznyefty-Urál orosz olajvezeték rendszerének kulcsfontosságú létesítménye. Az állomás feladata a kőolajtermékek átvétele, felhalmozása, tárolása és továbbítása az ufai olajfinomítói központból a fő kőolajtermék-vezetékekbe. Ezen a létesítményen évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át, a tartálypark pedig 27 tartályból áll, amelyek együttes befogadóképessége meghaladja a 385 ezer köbmétert.

(MTI)

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Donald Trump: Az iráni tűzszünetnek vége, Madrid szörnyű partner
Az Egyesült Államok egy hónap után ismét katonai csapást mért Iránra
Eltűnt egy teherszállító repülő Pakisztánban
„A megújuló közmédia segíthet betemetni a hitelességi szakadékot” – ez lehet az MTVA jövője
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik