Pingponglabda méretű jég tarolt le több szlovákiai települést

Heves vihar és jégeső sújtotta hétfőn délután a szlovákiai Nagymihályt (Michalovce) és a környező falvakat. A vihar után Pályinban (Palín), Kráskarebrényben (Zemplínska Široká) és Ungszennán (Senné) rendkívüli helyzetet hirdettek ki

A közösségi médiában terjedő videók alapján brutális károk keletkeztek autókban és ingatlanokban egyaránt.

Ungszennán továbbra is próbálják felbecsülni a vihar okozta károkat. Marcel Nemčík polgármester szerint körülbelül 60 családi házban keletkezett kár, a legtöbb esetben a házak tetőszerkezetében. A vihar több autó ablakát is betörte vagy másképp tett kárt bennük, írja a bumm.sk.

Pályinból is nagy mértékű anyagi károkat jelentenek. Tibor Tomko polgármester elmondása szerint a falu minden részén károk keletkeztek. A jégeső nem kímélte a tetőket, üvegházakat vagy az autók ablakait sem, az autókon pedig horpadásokat hagytak. Az erős szél egyben több fát is kicsavart a helyéről. A polgármester szerint

a jegek akkorák voltak, mint a pingponglabdák.

Jelenleg a károk elhárításán dolgoznak és a következő lépéseket tervezik.

A MetFigyelő pedig arról számolt be, hogy hatalmas vihar pusztított a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fülesden is, ahol fák torlaszolták el az utat egy videó szerint.