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Nagyvilág

Valaki tüzet nyitott a járókelőkre Kansas Cityben, halálos áldozat is van

Samuel Alabi / AFP
A kép illusztráció!
admin Ács Anna Mária
2026. 06. 20. 20:03
Samuel Alabi / AFP
A kép illusztráció!
Az elkövetők elmenekültek a helyszínről.

Június 19-e péntek este lövések dördültek a Missouri állambeli Kansas City egyik utcáján – számol be az NBC. A támadó a járókelőket célozta meg: a lap szerint öten megsérültek, egy ember pedig a helyszínen meghalt.

A helyi hatóságok nagy erőkkel keresik a felelősöket.

Nem egy elkövetőt keresnek

A lövések hangjára az épp a környéken tartózkodó rendőrök figyeltek fel, akik azonnal a helyszínre siettek. A szemtanúk szerint nem magányos támadóról van szó, a fegyveresek többen voltak, és egyszerre nyitottak tüzet a járókelőkre, több irányba is.

A rémült járókelők közt figyeltek fel egy földön fekvő férfira, akit később a 29 éves David E. Beck III-ként azonosítottak. Ő a támadás egyetlen halálos áldozata.

Öt sérültet szállítottak kórházba a helyszínről, négyet stabil, egy férfit viszont kritikus állapotban. A bizonyítékok kiértékelése jelenleg is zajlik, eddig még senkit nem vettek őrizetbe az ügy kapcsán. Az elkövetők kiléte és a támadás mögötti ok egyelőre ismeretlen.

Magas rendőri jelenlét

A helyi rendőrkapitány, Jake Becchina elmondta, mivel Kansas City ad otthont a jelenleg is zajló, 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak, az egész városban nagyobb a rendőri jelenlét. A támadás a tornának otthont adó Kansas City Stadiumtól hét mérföldre történt.

A hatóságok nyomatékosan kérnek minden városban tartózkodót, hogy aki bármiféle információval rendelkezik az elkövetőkről vagy hollétükről, jelentkezzen a hatóságoknál – 25 ezer dollárt ajánlottak fel annak, aki ezen az úton hozzá tud járulni a nyomozás előremozdításához.

A támadás a vb-nek otthont adó Kansas City Stadiumtól hét mérföldre történt.

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