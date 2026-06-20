A döbbent Meloni szerint Trump csak kitalálta, hogy ő közös fotóért könyörgött neki

Giorgia Meloni olasz kormányfő szerint „teljesen kitalált” történet az, hogy közös fotóért könyörgött volna Donald Trump amerikai elnöknek a június 15 és 17 között, Franciaországban megrendezett G7-es csúcstalálkozón – írja a Guardian című brit lap.

Bár Meloni és Trump korábban szövetségesek voltak, áprilisban, az iráni háború megindítása után megromlott közöttük a viszony. Az Évianban megrendezett csúcson úgy tűnt, rendezhették nézeteltéréseiket: több alkalommal is beszélgettek négyszemközt.

Pénteken azonban az La7 olasz tévécsatorna leadott egy rövid, szinkronizált interjút az amerikai elnökkel, melyben Trump Meloniról beszélve azt mondta:

Valószínűleg nagyon örült, hogy szóba álltam vele. Nem volt kötelességem beszélgetni vele. Könyörgött nekem egy közös fotóért. Nagyon szeretett volna egy közös képet. Nem mentem bele, de megsajnáltam.

Az interjú hatalmas felháborodást váltott ki Olaszországban, a politikai paletta összes szereplője szolidaritását fejezte ki Meloninak, Antonio Tajani olasz külügyminiszter pedig lemondta a jövő hétre tervezett amerikai útját.

Olaszország és én sohasem könyörgünk

– mondta el egy Instagramra feltöltött videóban Meloni, majd hozzátette: vannak olyan dolgok, melyek azonnali választ követelnek.

Az olasz kormányfő azt mondja, megdöbbentette Trump interjúja, az abban elhangzottakat pedig teljesen légből kapottnak nevezte.