WP: a 600 millió dollárt is elérhetik Donald Trump új báltermének építési költségei

Akár a 600 millió dollárt is elérheti a Donald Trump amerikai elnök megrendelésére a Fehér Házban épülő bálterem összköltsége, amelynek a felét – az elnök korábbi ígéretével szemben – közpénzből fedezik majd – írta kedden a Washington Post című amerikai napilap.

A lap birtokába jutott dokumentumok szerint a Clark Construction kivitelező vállalat március elején 600 millió dollárra becsülte az építési költségeket, ami jóval több annál, mint amennyiről a kormány képviselői eddig nyilvánosan beszéltek. Az iratokból az is kiderül, már a kezdetektől az volt az elképzelés, hogy a projekt megvalósításához jelentős mértékben támaszkodnak majd adófizetői hozzájárulásokra is.

A hivatalos kommunikáció szerint a Fehér Ház új báltermének költségeit magánadományokból finanszírozzák. Az eredetileg tervezett büdzsé viszont 200 millióról máris 400 millióra emelkedett.

Donald Trump tavaly októberben jelentette be, hogy megkezdődtek a munkálatok a Fehér Ház területén az „új, nagy és gyönyörű bálterem” megépítésére. Akkor az új terem építési költségeit még 250 millió dollárra becsülték. A terem a tervek szerint több mint nyolcezer négyzetméter alapterületű lesz, és akár ezer vendéget is tudnak ott fogadni, külföldi állam- és kormányfők tiszteletére rendezett nagy vacsorák és más jelentős események helyszínéül fog szolgálni – emelte ki akkor az elnök, hozzátéve, hogy az új rész teljes egészében magánforrásokból, elsősorban „nagylelkű hazafiaktól és kiváló vállalatoktól” származó pénzből fog megépülni.

A Washington Post érdeklődésére a Fehér Ház ismételten megerősítette, hogy a „400 millió dolláros projekt finanszírozását Trump elnök és több nagylelkű amerikai hazafi” állja.

A bálterem építését bíróságon támadta meg a történelmi műemlékek védelme felett őrködő nonprofit szervezet (NTHP). A kormányzat viszont nemzetbiztonsági szempontból szükségszerűségnek tartja az építkezést, és a kivitelezést akadályozó per megszüntetésére szólította fel a bírósági eljárás kezdeményezőit azután, hogy egy fegyveres férfi április végén támadást kísérelt meg a fehér házi tudósítók díszvacsorájának helyszínéül szolgáló szállodában.

(MTI)