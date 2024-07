Magyar állampolgárságot kapott és luxusingatlant vett Budapesten Kirill pátriárka szexuális zaklatással vádolt jobbkeze egy orosz lap szerint

820 millió forintos budapesti birtokán lakik Hilarion metropolita, az orosz Kirill pátriárka jobbkeze, akit egykori beosztottja szexuális zaklatással vádolt meg – írja a Novaja Gazeta tényfeltáró riportja alapján az RTL.

Polgári nevén Grigorij Alfejem korábban az orosz ortodox egyház második embere volt és 2009 óta a a Moszkvai Patriarchátus Egyházi Külkapcsolatok Osztályának elnöke. Bár gyakran emlegették Kirill utódjaként, 2022-ben mégis Magyarországra költözött, és Budapest és Magyarország metropolitájává nevezték ki.

Ekkoriban lett az asszisztense egy Georgij Szuzuki nevű, orosz-japán családba született 18 éves fiatal, aki a házimunkában is segített neki. A két férfi 2022 novemberében egy franciaországi birtokra látogatott, ahol Szuzuki későbbi elmondása szerint Hilarion metropolita szexuálisan zaklatta, majd a következő hónapokban többször is befeküdt a fiatalabb férfi ágyába.

Amikor Szuzuki tiltakozását fejezte ki, a metropolita megfenyegette, hogy ha a fiatal otthagyja őt, akkor „gondjai lehetnek”. Ezekről az eseményekről Szuzuki hangfelvételeket készített, amelyet most juttatott el a Novaja Gazetának.

Szuzuki állítása szerint Hilarion jachtos, síelős utazások megszervezésével is megbízta, amelyekről fotók is készültek, de bemutatott egy adásvételi szerződés másolatának nevezett dokumentumot is, amely egy 820 millió forintot érő budapesti ingatlan, egészen pontosan egy kastély megvásárlásáról szól.

A cikk hozzáteszi, hogy Hilarion nemhivatalos közvetítőként szolgálhat a nyugat és az orosz ortodox egyház között, ezért 2023-ban a Magyarországra látogató Ferenc pápával is találkozhatott, valamint közreműködhetett a kárpátaljai túszok szabadon engedésének megszervezésében. 2019-ben Semjén Zsolttól megkapta a Magyar Érdemrend Középkeresztjét, egy, a Szuzuki által megosztott, útlevélről készült fotó szerint pedig Hilarion nem sokkal Magyarországra helyezése után állampolgárságot is kapott.

Szuzuki idén januárban Japánba szökött, miután – saját bevallása szerint – zaklatott lelkiállapotában 30 ezer eurónyi értéktárgyat is ellopott a metropolitától. Emiatt a magyar rendőrség körözést adott ki ellene.