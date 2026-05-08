Trump kegyesen elhalasztotta az EU-s autókra beígért 25 százalékos vámot

Donald Trump július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést

Donald Trump amerikai elnök július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést, miután telefonon beszélt az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével csütörtökön.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint Ursula von der Leyen ígéretet arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését.

Beleegyeztem, hogy országunk 250. születésnapjáig adok időt, ellenkező esetben sajnos a vámjaik azonnal magasabb szintre ugranak majd

– fogalmazott Donald Trump.

Az amerikai elnök nagyszerűnek nevezte telefonos megbeszélését az Európai Bizottság elnökével, és beszámolt arról: egyetértettek abban, hogy Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel.

Egyetértettünk abban, hogy egy rezsimnek, amelyik saját polgárait gyilkolja meg, nem lehet ellenőrzése egy olyan bomba felett, amely milliókat képes meggyilkolni

– közölte az elnök.

A 27 tagú EU és az Egyesült Államok tavaly júliusban megállapodást kötött, amelynek értelmében a legtöbb európai árura 15 százalékos vámot vetettek ki . Trump azonban elégedetlen volt a végrehajtás sebességével, a múlt hét végén pedig bejelentette, hogy 15-ről 25 százalékra szándékozik emelni az Európai Unióból érkező járművek és járműalkatrészek vámját, mert Brüsszel nem teljesítette a tavalyi kereskedelmi egyezséget. (MTI)