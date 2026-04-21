Patkányméreg a bébiételben: a magyar boltokból is visszahívják a termékeket

2026. 04. 21. 11:18
Néhány nappal az után, hogy a burgenlandi rendőrség bejelentette, patkánymérget találtak egy üveg HiPP bébiételben és több mint ezer szupermarketből visszahívják a terméket, a magyar fogyasztóvédelem is jelezte, hogy visszahívják az olyan termékeket, amelyek érintettek lehetnek – írta a hvg.hu, hozzátéve, hogy a visszahívást a Müller Drogéria Magyarország Bt. kezdeményezte.

A visszahívott termék a Hipp Zöldségek – korai sárgarépa burgonyával 5 hónapos kortól elnevezésű bébiétel 190 grammos kiszerelésű változata. A Müller arra kért mindenkit, hogy ha már vásárolt ebből, akkor azt semmiképp ne adja a gyerekének, az árut bármelyik Müller-üzletben visszaveszik akár bontott, akár bontatlan állapotban.

Dunaszerdahelyen is találtak szennyezett bébiételeket a hétvégén, a szlovák rendőrség egy boltban foglalta le azokat. „Az ügyben intenzív nyomozás folyik, és az események megfelelő tisztázása érdekében kapcsolatot tartunk az érintett felekkel” – írta a bumm.sk.

Magyar a Legfőbb Ügyészség döntéséről: eső után köpönyeg
A miniszterelnök környezetében Orbán Balázst hibáztatják a vereségért
Alapítvány viszi tovább Hadházy Ákos munkáját
Tóth Andi és Valkusz Milán nem lesznek mentorok az idei X-Faktorban
A Legfőbb Ügyészség lépett a Matolcsy-ügyben
