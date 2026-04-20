Holnap lejár az iráni tűzszünet, Trump kijelentette, hogy nem fogja elsietni a háború lezárását

Donald Trump „nagy mértékben valószínűtlennek” értékelte annak az esélyét hétfőn, hogy meghosszabbítja az Iránnal érvényben lévő tűzszünetet, ha annak lejárta előtt nem sikerül megállapodásra jutni a perzsa állammal.

Az amerikai elnök a Bloomberg News megkeresésére beszélt arról, hogy a tárgyalások következő fordulója a tervek szerint kedden lesz Iszlámábádban, és erre hétfőn elutazhat JD Vance amerikai alelnök is.

A 10 napra meghirdetett tűzszünet kedden véget ér.

Trump a New York Postnak szintén hétfőn adott interjúban is úgy nyilatkozott, hogy azzal számol, lesznek egyeztetések Irán képviselőivel, és hozzátette, amennyiben azokon áttörés történik, hajlandó személyesen is találkozni magas rangú iráni vezetőkkel.

„Nincs gondom azzal, hogy találkozzam velük” –fogalmazott Trump, hangsúlyozva ugyanakkor azt, hogy nem fogja elsietni a háború lezárását. Ezt azzal indokolta, hogy a másik félnek „nincsenek kártyák a kezében”, ami „tökéletes pozíció” amerikai szempontból. Trump egyben bírálta azokat a demokrata és republikánus politikusokat, akik a konfliktus gyors rendezését sürgetik, mondván, az ilyen nyilatkozatok az iráni felet segítik a tárgyalási folyamatban.

