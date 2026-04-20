Nem hajlandó lemondani a román miniszterelnök

Hibás és felelőtlen döntésnek minősítette Ilie Bolojan román miniszterelnök azt, hogy a bukaresti kormánykoalícióban részt vevő Szociáldemokrata Párt (PSD) megvonta tőle a támogatást, egyben bejelentette, hogy nem hajlandó lemondani tisztségéről – írja az MTI.

Veszélyben a költségvetés

Az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségét is betöltő kormányfő a párt székháza előtt várakozó újságírók előtt nyilatkozva hétfő este felidézte: a tavaly nyáron – a PNL, a PSD, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a magát jobbközép pártként meghatározó Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) részvételével – alakult kormánykoalíciót a költségvetési hiány csökkentése érdekében hozták létre, azzal a kötelezettségvállalással, hogy a kormányzást az állampolgárok szolgálatába állítják.

Ezzel szemben a PSD döntése nem az állampolgárok, hanem kizárólag a párt érdekeit szolgálja és veszélybe sodorja Románia költségvetését

Felelőtlen döntés

Bolojan szerint a PSD hazudik, valójában részt vett a koalíció közös döntéseiben, de nem vállalja a felelősséget a népszerűtlen intézkedésekért. Szerinte azért is felelőtlen a PSD döntése, mert egy rendkívül bonyolult helyzetben tetézi a nemzetközi válság által okozott gondokat a belpolitikai válsággal.

A PNL elnöke azt ígérte, hogy folyatja a kormányprogramban vállalt munkát az állami pazarlás megfékezése, a hatékonyabb állam megteremtése, valamint a közpénzek tisztességes felhasználása érdekében.

A PSD mintegy ötezer tisztségviselője hétfőn online szavazáson döntött arról, hogy a párt megvonja támogatását Ilie Bolojantól, arra hivatkozva, hogy a PSD javaslatait rendre elutasító kormányfő miatt a PSD nem tudott érvényt szerezni baloldali javaslatainak a jobboldali pártokkal létrehozott kormánykoalícióban.