ENSZ: Legalább harmincnyolcezer nőt és lányt öltek meg Izrael gázai háborújában

Izrael gázai háborújának két éve alatt több mint harmincnyolcezer palesztin nő és lány vesztette életét – közölte pénteken kiadott jelentésében az ENSZ nőjogi szervezete, hozzátéve, hogy a tűzszünet tavaly életbe léptetése óta is folyamatosak a halálesetek.

Sofia Calltorp, a szervezet humanitárius ügyekért felelős vezetője genfi sajtótájékoztatóján az MTI szerint elmondta, hogy naponta átlagosan legalább 47 nő és lány vesztette életét a gázai háború alatt.

Ez azt jelenti, hogy a nők és lányok halálozási aránya a korábbi gázai konfliktusokéhoz képest jóval magasabb volt. Sőt, az izraeli hadsereg által tavaly év végéig megölt áldozatok több mint fele nő és lány volt.

Az ENSZ szakosított szervezeteinek becslése szerint a halálos áldozatok valós száma a jelenleg ismertnél lényegesen magasabb lehet, mivel sok holttest még mindig az összedőlt házak romjai alatt van, a part menti területeket ért súlyos károk pedig megnehezítik a halálesetek dokumentálását.

A UN Women aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a tűzszünet óta életét vesztő nők és lányok pontos száma nem ismert, mivel nemek szerint összesített adatbázis nem készül erről. Ennek oka, hogy a Gázai övezet több mint felét, amely a háborúban teljesen elnéptelenedett, az izraeli hadsereg ellenőrzi, míg a fennmaradó, keskeny tengerparti sávot a Hamász.

A jelentés arra is kitér, hogy körülbelül egymillió nő és lány kényszerült elhagyni otthonát Gázában, illetve csaknem tizenegyezer nő és lány a háborút ugyan túlélte, de így is akár életre szóló sérüléseket illetve fogyatékosságot szerzett a katonai támadások következtében. A túlélők közül sokan nem férnek hozzá a női higiéniai termékekhez, a lakóhelyük elhagyására kényszerült nők közül pedig a kórházi ellátás hiányában sokan voltak kénytelenek sátrakban, vagy a szabadban megszülni a gyermeküket. Sofia Calltorp ezzel kapcsolatban azt emelte ki, hogy

az infrastruktúra jelentős károsodása szinte lehetetlenné tette a Gázában élő nők és lányok számára az alapvető szükségleteikhez, például az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint több mint félmillió gázai nő nem fér hozzá az olyan alapvető szolgáltatásokhoz mint a szülés előtti és utáni gondozás, valamint a nemi úton terjedő fertőzések kezelése.

Az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) pénteken azt közölte, hogy Gázában továbbra is riasztó mértékben halnak meg és sérülnek meg gyerekek, az elmúlt hat hónapra vonatkozóan legkevesebb 214 halottról számoltak be.

Izrael és a Hamász eközben folyamatosan a tavaly decemberben életbe lépett tűzszünet megsértésével vádolja egymást. Ami tény, hogy a helyi orvosok közlése szerint a tűzszünet kihirdetése óta több mint 750 palesztin halt meg az izraeli támadásokban, a palesztin fegyveresek pedig négy izraeli katonát öltek meg.

