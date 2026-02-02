Eutanázia előtt eladományozta az arcát, szokatlan műtét Barcelonában

A világon Spanyolországban hajtottak végre először részleges arcátültetést eutanázia előtt álló beteg szervadományozása révén – jelentette be hétfőn, négy hónappal a sikeres műtét után a beavatkozást végző barcelonai Vall d’Hebron kórház.

A transzplantációs központként működő intézmény tájékoztatása szerint az a rendkívüli körülmény, hogy a donor még életében döntött szervei, köztük arcának felajánlásáról mások életének megmentése érdekében, lehetőséget adott a műtét kivételesen alapos előkészítésére.

Például CT-vizsgálatot lehetett végezni a donoron és az arcára váró betegen is, nagy felbontású ultrahangvizsgálatot készíthettek az erekről, valamint 3D-s szilikon alakzatokat is elő tudtak állítani az arc várható formájának elemzésére. Emellett gyakorolni lehetett a rendkívül bonyolult, csaknem 24 óráig tartó beavatkozás egyes lépéseit, köztük a bőr, a zsírszövetek, a perifériás idegek, az arcizmok és a csontok átültetését.

Nemcsak egyszerűen behelyezni kell a lágy szöveteket, hanem gondoskodni kell a működésükről és érzékelőképességükről is, különben csak egy maszk lenne az új arc

– részletezte Joan-Pere Barret, a Vall d’Hebron Kórház plasztikai sebészeti és égési osztályának vezetője a mintegy száz szakember bevonásával megvalósult beavatkozást ismertető sajtótájékoztatón. Mint mondta, a szervfelajánlás a törvényi előírásoknak megfelelően anonim módon történt, a donor és a recipiens nem ismerték egymást, és az előbbinek a személyazonosságát nem hozzák nyilvánosságra. A transzplantáció feltétele volt, hogy vércsoportjuk, nemük és arcuk fizikai paraméterei megegyezzenek.

A sajtótájékoztatón részt vett az a középkorú nő, Carme is, aki a négy hónappal ezelőtt elvégzett arcátültetésnek köszönhetően újra tud rendesen lélegezni, enni és beszélni is. Egy rovarcsípés okozta fertőzés következményeként kapott vérmérgezést, amely szövetelhalást okozott az arcában, a szájában és a nyelvében.

Spanyolországban ez volt volt a hatodik arcátültetés 2010 óta, amelyből hármat a Vall d’Hebron kórházban végeztek el, míg világszerte eddig 54 ilyen műtétet hajtottak végre.

A dél-európai ország több mint harminc éve világelső a szervátültetések területén. 2025-ben több mint hatezer transzplantációs beavatkozást végeztek el a spanyol egészségügyi intézményekben. (MTI)