Nem végzik ki a floridai férfit, aki aligátorok között hagyta ötéves áldozatát

Nem végzik ki azt a 76 éves férfit, aki 1998-ban elrabolta az ötéves Quatisha Maycockot, majd a floridai Everglades mocsárvidékén hátrahagyta, ahol aligátorok végeztek vele – írja a Metro. Harrel Braddyt 2007-ben 11:1 arányú szavazással az esküdtszék halálra ítélte, ám 2017-ben egy egyhangú ítéletet előíró törvény miatt a döntést hatályon kívül helyezték.

Egy újabb jogszabály-módosítás alapján utóbb 8:4 arányú szavazással is halálra ítélhették volna, ezért ügyét ismét elővették. Katherine Fernandez Rundle Miami-Dade megyei államügyész szerint az újratárgyalás esküdtjei keményen dolgoztak, hogy igazságot szolgáltassanak. „Senki sem tudja megfelelően leírni azt a fájdalmat, amelyet Quatisha édesanyjának, Shandelle Maycocknak kellett átélnie, amikor ismét találkozott lánya meggyilkolásának részleteivel” – mondta.

A lányt és anyját is elrabolta a férfi

Braddy 1998 novemberének egyik éjjelén rabolta el a lányt, miután hazavitte munkahelyéről a gyermek anyját. A páros egy templomból ismerte egymást.

Braddy utóbb belement, hogy Quatishát is felvegyék, a gyermek egy családi barátnál vendégeskedett. Miután hazaértek, az anya visszautasította a férfi közeledését, majd megpróbálta távozásra bírni, ám Braddy ekkor rátámadt, fojtogatta, a nő pedig elvesztette eszméletét. Miután magához tért, a támadás megismétlődött.

A férfi a nőt kocsija csomagtartójába tette, majd egy elhagyatott útszakaszon hátrahagyta. Ezután a lányt az evergladesi Alligator Alley-hoz vitte – egy olyan útszakaszhoz, ahol rengeteg a hüllő.

Az ötéves gyermek holttestét néhány nappal később horgászok találták meg, fején és hasán harapásnyomok voltak, bal karja pedig hiányzott.

Abbe Rifkin ügyész arra kérte az esküdtszéket, hogy Braddyt halálbüntetéssel sújtsák. Mint elmondta, Quatisha eszméleténél volt, és tudatában volt annak, mi történik vele utolsó pillanataiban.

Khurrum Wahid védőügyvéd ezzel szemben azt kérte, hogy az esküdtszék tagjai vegyék figyelembe a vádlott teljes életét. Wahid szerint Braddy börtönben töltött évei alatt példás fogolyként és nagyszerű családapaként viselkedett, a férfi az 1990-es évek óta házas, és öt gyereke van.

Braddy bűnügyi előéletének része a rablás, emberrablás és egy börtönőr elleni gyilkossági kísérlet is. Háromórányi tanácskozás után végül életfogytiglani börtönbüntetésről született döntés.