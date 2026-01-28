Négy év börtönbüntetésre ítéltek egy francia szenátort, aki kábítószert kevert egy képviselőnő italába, hogy megerőszakolja

Négy év börtönbüntetésre ítélték Joël Guerriau-t, aki ecstasy-t kevert egy női képviselő italába – írja a Guardian. Az ügy a kábítószerrel elkövetett szexuális bűncselekmények elleni küzdelem fontos példájává vált Franciaországban.

Joël Guerriau volt francia szenátort 2026. január 27-én négy év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 18 hónapot tényleges szabadságvesztésként kell letöltenie. A bíróság megállapította, hogy 2023-ban MDMA-t (ecstasy) kevert egy pohár pezsgőbe, amelyet Sandrine Josso nemzetgyűlési képviselőnek kínált.

A bűncselekmény estéjén Josso egyedüli vendég volt Guerriau otthonában. Miután a szenátor töltött neki egy pohár pezsgőt, a képviselőnő észrevette, hogy az ital édes és ragadós ízű volt.

Azt hittem, talán rossz a pezsgő. Aztán ragaszkodott hozzá, hogy újra koccintsunk. Furcsának találtam

– idézte fel a bíróságon Josso. Hamarosan rosszul lett: szívdobogás és hányinger jelentkezett nála. Sikerült elmenekülnie a lakásból, majd kórházba ment. A toxikológiai vizsgálat magas dózisú kábítószert mutatott ki a vérében.

A nyomozók vallomása szerint Guerriau körülbelül egy hónappal a támadás előtt az interneten keresett információkat különböző kábítószerekről, köztük az ecstasyről, kifejezetten szexuális erőszakkal összefüggésben. A volt szenátor azzal védekezett, hogy ez a kutatás szenátori munkájának része volt.

Guerriau a bíróságon tagadta, hogy szexuálisan bántalmazni akarta volna Josso-t. Azt állította, hogy „nagyon súlyos” hibát követett el. Magyarázata szerint korábban magának öntötte ki az ecstasyt egy italba, hogy segítsen saját pánikrohamán, de végül nem vette be, és visszatette a poharat a szekrénybe – amelyet aztán véletlenül Josso-nak adott volna.

Josso ügyvédje, Arnaud Godefroy szerint ügyfele hat hónapos szabadságot volt kénytelen kivenni az eset után. Ez idő alatt fizikai kezelésen, pszichológiai és pszichiátriai utánkövetésen vett részt, miközben rémálmok, flashbackek és disszociációk gyötörték. A stressz olyan mértékű volt, hogy fogait csikorgatta, és négy fogát kellett eltávolítani.

Josso az ítélet kihirdetése után úgy nyilatkozott, hogy „hatalmas megkönnyebbülés” volt számára Guerriau elítélése.

2023 óta Josso a kábítószerrel elkövetett szexuális bűncselekmények elleni küzdelem egyik fontos alakjává vált Franciaországban. Az ügye különösen nagy figyelmet kapott a Gisèle Pelicot-ügy nyomán, amely 2024-ben nemzetközi visszhangot váltott ki. Pelicot lemondott anonimitásáról egy tárgyaláson, amelyen több tucat férfit ítéltek el, akik megerőszakolták őt, miután férje hosszú időn keresztül kábítószert adott neki.

Guerriau fellebbezett az ítélet ellen.