50 év után újra nincs panda Japánban, hiányuk a Kínával való kapcsolat megromlását jelzi

Japán utolsó két óriáspandája, a négyéves ikerpár, Hsziao Hsziao és Lei Lei kedden elhagyta a tokiói Ueno Állatkertet, és visszatértek Kínába. Japán fél évszázad után először maradt panda nélkül – írja az MTI.

Az esemény nemcsak zoológiailag, hanem politikailag is jelentős: szimbolikusan rámutat a két ország közötti diplomáciai feszültségekre.

Százezrek akarták látni az utolsó pandapárt

Az utolsó japáni pandaikrek 2021-ben születettek a tokiói állatkertben. Anyjukat, Sin Sint és apjukat, Zsi Zsit, 2024 szeptemberében már visszaszállítottak Kínába. Idősebb testvérüket, a népszerű Hsziang Hsziangot 2023 februárjában vitték vissza Kínába. Az ikerpárt eredetileg 2026 februárjában kellett volna visszaszolgáltatni Kínának az érvényben lévő megállapodás értelmében, de a tokiói önkormányzat és a kínai fél egyeztetése után a dátumot körülbelül egy hónappal előrehozták, így mostantól Japánban fél évszázad után nincs egyetlen óriáspanda sem.

Az Ueno Állatkertben az utolsó napokban hatalmas volt az érdeklődés: január 14-től foglalási és sorsolási rendszert vezettek be, napi körülbelül 4400 helyet kínálva. A Mainicsi Simbun japán napilap szerint mintegy 311 500-an jelentkeztek, és az utolsó nyilvános megtekintés napján, január 25-én a foglalások 24,6-szoros túljelentkezést mutattak. A pandák elszállítása azonban nem csupán állatkerti esemény, jól példázza Japán Kínával való kapcsolatának megromlását.

Pandadiplomácia

Kína évtizedek óta használja az óriáspandákat diplomáciai eszközként, ajándékként vagy lízingszerződés keretében kínálva fel őket szövetségeseinek. Kína a pandák adományozásával a kétoldalú kapcsolatok erősödését jelzi, az állatok visszaszállításával pedig elégedetlenségének ad nyomatékot. A pandák, mint Kína nemzeti szimbólumai, gyakran jelennek meg a médiában magas szintű találkozók és megállapodások idején, a barátság és az együttműködés elmélyülése jeleként.

A mostani ügy hátterében a Kína és Japán közötti viszony megromlása áll. Takaicsi Szanae japán miniszterelnök novemberi nyilatkozata, miszerint egy esetleges kínai támadás Tajvan ellen japán katonai választ vonna maga után, heves reakciót váltott ki a Tajvant saját területének tekintő.

Ezért dönthetett Kína úgy, hogy hazaszállítja a fekete-fehér szőrmókokat.

A pandák diplomáciai eszközként használásának egyébként történelmi múltja van. 1941-ben a nacionalista kormány pandákat ajándékozott az Egyesült Államoknak a japánellenes háború támogatásáért. A kommunista vezetés is folytatta a gyakorlatot, pandákat küldve a Szovjetuniónak és Észak-Koreának, majd 1972-ben az USA-nak Richard Nixon elnök látogatása alkalmából, és Japánnak a kapcsolatok normalizáláskor, 1972-ben. Hszi Csin-ping kínai elnök 2023-as amerikai látogatása után négy pandát kölcsönzött az Egyesült Államoknak. Kína decemberben Franciaországgal egyezett meg 2027-es kölcsönzésről, Dél-Koreával tárgyalásokat kezdett, és múlt héten Németországgal írt alá megállapodást egy müncheni állatkert számára.

Jelenleg körülbelül 40 panda él egy tucat országban, köztük Ausztráliában, Németországban, Oroszországban, Dél-Koreában és az Egyesült Államokban, valamint a kínai Övezet és Út kezdeményezés tagjaiban, mint Indonézia és Katar.