Szövetségi ügynökök lőttek agyon egy embert Minneapolisban, tüntetők rohamozták meg a helyszínt

Helyi idő szerint szombat reggel az ICE (Immigration and Customs Enforcement, Bevándorlási és Vámügyi Végrehajtási Hivatal) ügynökei agyonlőttek egy embert Minneapolisban, ami után több mint száz tüntető vonult a helyszínre, és összetűzés alakult ki a hatóságokkal – számoltak be az amerikai lapok.

A lövöldözés körülményei nem voltak rögtön egyértelműek, de egy, a közösségi médiában terjedő videón – amelyet a New York Times hitelesített – látható volt, ahogy több ügynök a földre teper és ütlegelni kezd egy embert, akit egy tiszt valamivel meg is üt. A felvételen lövések voltak hallhatók, majd az ügynökök szétszéledtek, az illető pedig összeesett.

A helyszínen megjelent tiltakozók követelték az ügynökök letartóztatását, mire a rendőrök könnygázt és villanógránátokat vetettek be. A tüntetőket sem ez, sem a mínusz 21 fokos hideg sem rettentette el, a New York Times beszámolója szerint az újonnan érkező demonstrálók már maszkot viseltek.

A minisztérium szerint a férfinak fegyvere volt

A Belbiztonsági Minisztérium beszámolója szerint a lövöldözés egy célzott akció közben történt, amikor a hatóságok egy, az országban illegálisan tartózkodó és testi sértéssel körözött személyt kerestek. Az akció során egy másik ember közelített meg a határőrökhöz egy 9 mm-es félautomata kézifegyverrel. Az ügynökök megpróbálták lefegyverezni, dulakodás alakult ki, és egyikük – saját életét féltve – rálőtt. A férfi a helyszínen életét vesztette.

Minnesota állam törvényei lehetővé teszik, hogy a fegyvertartási engedéllyel rendelkezők nyilvános helyen nyíltan hordjanak kézifegyvereket, a törvény nem írja elő, hogy a fegyvereket rejtve kell tartani.

Brian O’Hara városi rendőrkapitány egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a halott egy 37 éves helyi férfi, aki a feltételezések szerint amerikai állampolgár. Mindenkit arra szólított fel, hogy kerüljék el a helyszínt.

Felszólalt Jacob Frey, Minneapolis polgármestere arra szólította fel Donald Trump amerikai elnököt, hogy azonnali hatállyal vonja ki az ICE-csapatokat a városból. Egyúttal azt kérdezte:

Hány lakosnak, hány amerikainak kell még meghalnia vagy súlyosan megsérülnie ahhoz, hogy ez a művelet véget érjen?

Frey visszautasította azokat a vádat, hogy a helyi vezetők vagy a lakosok tehetők felelőssé a feszültségért, és hangsúlyozta: előző nap 15 ezer ember békésen tüntetett minden incidens nélkül. Ezzel szemben most „azonosítatlan és túlzottan felfegyverzett” szövetségi erők lepték el Minneapolis utcáit, amit Frey úgy jellemzett, mintha a várost a saját kormánya „szállná meg”.

Rachel Sayre, a város vészhelyzeti igazgatója hozzátette, hogy az Operation Metro Surge keretében beáramló szövetségi ügynökök mély és súlyos következményekkel járnak a közösségre, és a város folyamatosan aktivált vészhelyzeti központtal próbálja kezelni a kialakult helyzetet.

Robbanásközeli állapot Minneapolisban

Minnesotában, és az állam fővárosában, Minneapolisban az ICE razziái hetek alatt súlyos belpolitikai krízissé váltak, miután több ellentmondásos intézkedés – köztük gyerekek őrizetbe vétele és egy amerikai állampolgár, Renee Nicole Good agyonlövése – országos felháborodást váltott ki.

A decemberben indított, példátlanul nagy szövetségi művelet során nemcsak bevándorlókat, hanem amerikai állampolgárokat is őrizetbe vettek, ami miatt Minneapolis és a helyi vezetők élesen bírálták az ICE működését. A helyzet januárra tovább eszkalálódott: tüntetések, könnygáz, újabb lövöldözés, bírói korlátozás és Trump fenyegetése az Insurrection Act bevetésével tovább mélyítette a konfliktust.

A 24.hu által megkérdezett szerint az ICE ellenőrizetlen hatalma és a bevándorlás rendészeti eszközként való politikai felhasználása az amerikai jogi és hatalmi egyensúly komoly átalakulását jelzi.