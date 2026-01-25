Agyonlőtt ápoló: friss fotókon az emlékezés és tiltakozás Minneapolisban

Szombaton amerikai ügynökök agyonlőttek egy embert Minneapolisban. Az áldozat, a 37 éves Alex Pretti amerikai állampolgár volt, ápolóként dolgozott egy minneapolisi kórházban. Az eset után demokrata párti politikusok követelték a szövetségi bevándorlási tisztviselők távozását a városból, miközben tüntetők vonultak az utcákra emlékezni és tiltakozni.
Alex Prettit rokonai és ismerősei megbízható, segítőkész embernek írták le, hitetlenkedve fogadták a hivatalos magyarázatot, miszerint fegyver volt nála, és az ügynökök önvédelemből lőttek – itt írtunk erről.
