amerikabevándorlásgyilkosságminneapolis
Nagyvilág

Agyonlőtt ápoló: friss fotókon az emlékezés és tiltakozás Minneapolisban

Emlékezés Alex Prettire.
admin Bihari Dániel
2026. 01. 25. 12:06
Emlékezés Alex Prettire.
A 37 éves Alex Prettit az amerikai bevándorlási hivatal ügynökei ölték meg.

Szombaton amerikai ügynökök agyonlőttek egy embert Minneapolisban. Az áldozat, a 37 éves Alex Pretti amerikai állampolgár volt, ápolóként dolgozott egy minneapolisi kórházban. Az eset után demokrata párti politikusok követelték a szövetségi bevándorlási tisztviselők távozását a városból, miközben tüntetők vonultak az utcákra emlékezni és tiltakozni.

11 fotó

Alex Prettit rokonai és ismerősei megbízható, segítőkész embernek írták le, hitetlenkedve fogadták a hivatalos magyarázatot, miszerint fegyver volt nála, és az ügynökök önvédelemből lőttek – itt írtunk erről.

Kapcsolódó
Robbanásközeli hangulat Amerikában: az ICE razziái már nem tesznek különbséget állampolgár és bevándorló között
Minnesotában néhány hét alatt súlyos belpolitikai válság alakult ki a bevándorlási hivatal, az ICE műveletei nyomán: a hatósági fellépés civil tiltakozásokat és szövetségi–helyi hatalmi konfliktust váltott ki, amely túlmutat a bevándorlás ügyén és az USA mélyebb belső feszültségeire világít rá.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump 100 százalékos vámot helyezett kilátásba, ha Kanada megállapodást köt Kínával
„Eddig és ne tovább!” – Feljelentik Lázár Jánost
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik