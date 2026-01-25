Egy óra harmincegy perc alatt mászta meg az 508 méter magas Taipei 101 nevű felhőkarcolót Tajpejben Alex Honnold amerikai hegymászó, a különleges sportteljesítményt a Netflix élőben közvetítette.

Az időjárás közbeszólt

Az eredetileg január 23-ra tervezett mászást az időjárás miatt egy nappal halasztani kellett, ám szombatra kitisztult annyira az idő, hogy Honnold nekivágott a felhőkarcoló megmászásának. A hegymászó az ún. free solo mászás specialistája és legismertebb arca, amely annyit jelent, hogy kötélbiztosítás nélkül mászik. Ez a mászás egyik legveszélyesebb válfaja, a hibázás ugyanis a mászó életébe kerülhet.

Honnold a bravúr előtt azt nyilatkozta, hogy technikailag nem számít nehéznek a mászás, nehézségét inkább az adja, hogy egészen más megközelítést igényel, mint a sziklák, a hangsúly pedig a repetitív mozdulatokon lesz. A mászást a Netflixen élőben is lehetett követni, de a helyszínen is rengetegen voltak kíváncsiak az eseményre, sokan az épületen belül várták Honnoldot. Az amerikai sportoló kicsivel több, mint másfél óra alatt jutott fel az épület tetejére, előzetesen is ilyen időt jósolt.

Az egyik dolog, amit az évek során a Free Solo című filmből tanultam, az az, hogy az emberek gyakran azt az üzenetet olvassák ki belőle, amire szükségük van. Úgy gondolom, hogy az emberek gyakran megtalálják benne azt az inspirációt, amire szükségük van ahhoz, hogy saját kihívásaikat vagy céljaikat megvalósítsák. Gyakran ez az a lökés, amire szükségük van ahhoz, hogy megtegyék azt, amit az életükben meg akarnak tenni. Gyakran megnéznek valami ilyesmit, és ez emlékezteti őket arra, hogy az idejük véges, és azt a lehető legjobban, a lehető legértelmesebb módon kell felhasználniuk. Ha valamit, akkor remélem, hogy ezt viszik magukkal ebből az emberek

– nyilatkozta Honnold a sajtótájékoztatón.

A sportolónak a helyszínen szurkolt a felesége, Sanni McCandless is, aki elmondta: „abban a pillanatban, amikor elemelkedett a földtől, tudtam, hogy minden csendesebbé válik a számára, inkább egy örömteli belső élmény lesz a számára. Nagyon boldog voltam, amikor elkezdődött. Nem volt mire várni, csak tette, amit tennie kellett.”

Tajvan elnöke, Lai Ching-te is gratulált a teljesítményhez, Facebook-profilján azt írta, a látvány megszaporázta a szívverését. Hsiao Bi-khim alelnök X-profilján a gratuláció mellett elárulta, hogy alig bírta nézni Honnold mászását.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Netflix US (@netflix) által megosztott bejegyzés

Szólómászásairól lett ismert

Az amerikai sportoló azzal került be leginkább a köztudatba, hogy 2017-ben a világon elsőként mászta meg egyedül, biztosítás nélkül a világ egyik legnehezebb sziklafalát, a kaliforniai Yosemite Nemzeti Parkban álló hírhedt El Capitan gránitmonolitot. Az erről készített film, a Free Solo 2019-ben a legjobb dokumentumfilm Oscarját nyerte el.

Nem Honnold az első, aki megmászta az épületet: a Pókemberként elhíresült Alain Robert 2004-ben már felmászott ide, igaz, ő használt kötélbiztosítást. A francia extrémsportoló négy óra alatt teljesítette a mászást.