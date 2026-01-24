usakanadakínadonald trump
Trump 100 százalékos vámot helyezett kilátásba, ha Kanada megállapodást köt Kínával

2026. 01. 24. 20:55
Az amerikai elnök szerint Mark Carney „Kína átrakodó kikötőjévé” tenné Kanadát, miközben a két ország már vámcsökkentésekről és mezőgazdasági korlátok eltörléséről is megállapodott.

Donald Trump amerikai elnök szombaton a Truth Socialen közölte, hogy akár 100 százalékos vámot is kivetne a Kanadából érkező termékekre, amennyiben Ottawa kereskedelmi egyezményt kötne Kínával.

Bejegyzésében úgy fogalmazott:

Ha Carney kormányzó azt hiszi, hogy Kanadát Kína »átrakodó kikötőjévé« teszi, ahonnan árukat és termékeket szállít az Egyesült Államokba, akkor nagyon téved

ezzel együtt utalva korábbi kijelentésére, amelyben Mark Carney miniszterelnököt gúnyosan „kormányzónak” nevezte, arra hivatkozva, hogy Kanada szerinte az USA 51. állama kellene legyen.

Mark Carney nemrég Pekingben járt, majd bejelentette, hogy országa elmélyíti együttműködését Kínával. A két fél konkrét kereskedelmi megállapodásokra is jutott: a kanadai kormány több, kínai elektromos autókat érintő vámot visszavont, míg Kína vállalta, hogy megszünteti a kanadai mezőgazdasági termékek – például a repce – előtt álló kereskedelmi korlátozásokat.

