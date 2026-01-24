Olaszország felháborodott a svájci diszkótűz gyanúsítottjának szabadon engedése miatt

Olaszország szombaton hivatalosan tiltakozott Svájcnál amiatt, hogy pénteken óvadék ellenében szabadon engedték azt a bártulajdonost, akinek a vendéglátóhelyén szilveszterkor pusztító tűzvész tört ki. A tragédiában 40 ember halt meg, több mint százan megsérültek.

A Crans-Montanában található Le Constellation bár tulajdonosai, Jacques Moretti és felesége, Jessica ellen gondatlanságból elkövetett emberölés és további tűzvédelemmel kapcsolatos bűncselekmények miatt indult eljárás. A halálos áldozatok között hat olasz állampolgár is volt. Morettit január 9-én vették őrizetbe, de pénteken 200 ezer svájci frank (nagyjából 83 millió forint) óvadék fejében elengedték, azzal a feltétellel, hogy naponta jelentkeznie kell a rendőrségen.

Olasz kormányfő: Megalázták a családokat

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök péntek éjjel közzétett közleményében azt írta: a döntéssel „megsértették a tragédia áldozatainak emlékét, és megalázták a családokat”. Meloni és Antonio Tajani külügyminiszter utasította a berni olasz nagykövetet, Gian Lorenzo Cornadót, hogy értesítse Valais kanton főügyészét Olaszország „mély felháborodásáról”. Emellett szombatra berendelték Rómába a svájci nagykövetet is, hogy egyeztessék a további diplomáciai lépéseket.

A közlemény szerint

egész Olaszország igazságot követel,

és azt várja, hogy a tragédia után olyan intézkedések szülessenek, amelyek figyelembe veszik a gyászoló családok fájdalmát.

A bártulajdonos és felesége korábban együttérzését fejezte ki az áldozatok miatt, és jelezte, hogy együttműködnek a svájci hatóságokkal. Moretti ügyvédjei a szabadlábra helyezés után megerősítették: ügyfelük továbbra is teljes körűen a nyomozók rendelkezésére áll – írja az MTI.

A városban korlátozzák a tűzijátékok használatát

A szilveszteri tragédiát az okozta, hogy a bár zsúfolt alagsorában a pezsgősüvegekre erősített csillagszórók begyújtották a hangszigetelő habbal borított mennyezetet. A halálos áldozatok életkora 14 és 39 év között volt, 15‑en pedig 18 év alatt voltak.

A tragédia után Crans‑Montana polgármestere, Nicolas Féraud bejelentette, hogy a városban betiltják a csillagszórók és tortatűzijátékok használatát a szórakozóhelyeken, mivel a jelenlegi információk szerint ezek okozták a tüzet. Féraud elismerte, hogy a bár öt éve nem esett át biztonsági ellenőrzésen, amit a városvezetés „mélyen sajnál”. Teljes körű auditot ígért, ugyanakkor hangsúlyozta: a több mint 10 000 épületre kiterjedő vizsgálatot egy mindössze ötfős csapat végzi. A jogszabályok ráadásul nem írják elő a mennyezeti zajcsillapító anyagok tűzvédelmi ellenőrzését, így azokat korábban nem is vizsgálták.

A polgármester kiemelte, hogy a férőhelyszabályok betartása és a túlzsúfoltság elkerülése a bár üzemeltetőinek felelőssége, és a jogi felelősségről végső soron a bíróságok döntenek. A bárvezetők tagadják a szabálytalanságokat, és teljes együttműködést ígérnek, ugyanakkor a sértetteket képviselő ügyvédek szerint a nyomozók túl lassan léptek: állításuk szerint a tulajdonosok a tűzoltás idején is töröltek olyan közösségi médiás tartalmakat, amelyek bizonyítékként szolgálhattak volna.