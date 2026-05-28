Van, ahol visszalépéstől tartanak, máshol az uniós források visszaszerzését tartják a legfontosabbnak – mi lesz az alapítványi egyetemekkel?

Még a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) megszüntetését lehetővé tevő alaptörvény-módosítójavaslat benyújtása előtt intéztünk körkérdést az érintett alapítványok kuratóriumához, nagyjából harmaduk (összesen tizenketten) érdemben is válaszolt. Arra kérdeztünk rá, hogy mit gondolnak az esetleges megszüntetésükről, mennyire tartják ezt megvalósíthatónak. Az alkotmánymódosítás ugyanis nem érhette őket váratlanul, mert a Tisza Párt választási programjában szerepelt a KEKVA-k megszüntetése, átalakítása.

A jelenlegi rendszer megváltoztatása azért is indokolt, mert az uniós források egy részét az összeférhetetlenség és átláthatlanság miatt blokkolja az EU, az érintett egyetemeket kizárták az uniós programokból, a diákok nem részesülhetnek Erasmus-ösztöndíjban, a kutatók pedig a Horizont-programról maradnak le.

Mindezek ellenére volt olyan vagyonkezelő alapítvány, amely szerint jó a jelenlegi modell, és nem látja szükségesnek az átalakítását, ezért fel sem vetődött a kuratóriumban a lemondás gondolata. Erről az a Színművészeti és Filmművészeti Egyetemért Alapítvány számolt be nekünk, ahol a modellváltást a legnagyobb ellenállás kísérte a diákok és a tanárok részéről.

A megszüntetés, illetve átalakítás kérdése a kormány hatásköre és egyben felelőssége – tette hozzá az egyetem kuratóriuma.

A Corvinuson aggódnak az egyetem működéséért

A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány arra hívta fel a figyelmünket, hogy az alapítvány jogi vagy pénzügyi helyzetének bármilyen váratlan változása a Corvinus Egyetem működését veszélyeztetheti vagy akár el is lehetetlenítheti.