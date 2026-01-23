Kiszivárgott a dokumentum, amiről Orbán beszélt, de kiderült, hogy nem csak brüsszeli terv ez, hanem amerikai is

A Politico megszerezte azt a dokumentumot, amelyre hivatkozva Orbán Viktor miniszterelnök állíthatta, hogy 800 milliárd forintot terveznek Ukrajnára költeni.

Az Európai Unió vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, ami lényegében egy eladósodást jelent

– mondta Orbán az EU-csúcs után nyilatkozva. Szerinte az ukrán igény az, hogy a következő tíz évben kapjanak 700 milliárdot hadikiadásra.

Ezzel szemben a dokumentum másnak tűnik, kifejezetten Ukrajna újjáépítéséről szól egy tűzszünet után, ráadásul nem csak az EU, hanem az Egyesült Államok terve is. A 18 oldalas dokumentum valóban ír Ukrajna gyorsított felvételéről az EU-ba, ahogy egy száznapos tervről is a békekötés után, de a teljes időtartama 2040-ig szólna.

Része az amerikai béketervnek

Ez a terv a lap szerint egyébként része annak a 20 pontos béketervnek is, amelyet az Egyesült Államok szeretne elérni Ukrajna és Oroszország között.

A dokumentum szerint a bizottság csak további 100 milliárd eurót költene Ukrajnára költségvetési támogatásként, ami része lenne a kövektező hétéves költségvetésnek, így nem teljesen egyértelmű, mire célzott Orbán Viktor eladósodásként. Ezzel összesen 207 milliárd eurónyi uniós forrás nyílna meg Ukrajnában elkölthető befektetések számára. 500 milliárd dollárt az Egyesült Államok, az EU, nemzetközi pénzügyi intézmények, mint az IMF és a Világbank adnának össze.

Az Egyesült Államok konkrét összeget nem mondott, de kifejezetten az ukrán újjáépítésre hoznának létre egy pénzügyi alapot, amit a korábbi hírek szerint a BlackRock kezelne.