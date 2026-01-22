Az Egyesült Államok lakótornyokat, adatközpontokat és tengerparti üdülőket építene a Gázai övezet romjai helyén. A mestertervként emlegetett újjáépítési tervet Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner üzletember és befektető adta elő a davosi Világgazdasági Fórumon, a Trump-féle „Béketanács” aláírási ceremóniáját követően – írja a Reuters.

Fontos kérdésekre nem ad választ a „mesterterv”

A látványtervek egy Dubajra vagy Szingapúrra emlékeztető, felhőkarcolókkal teli mediterrán tengerpartot ábrázoltak. A tervek szerint az újjáépítés Rafah városában kezdődne, amely jelenleg teljes izraeli katonai ellenőrzés alatt áll.

Kushner elmondta: kezdetben egy szabad és egy Hamász által ellenőrzött zóna kialakítását tervezték, ám később úgy döntöttek: átfogó újjáépítési koncepciót dolgoznak ki. Az üzletember szerint ez „katasztrofális sikerre” van ítélve.

A bemutató nem szólt olyan kulcskérdésekről, mint a tulajdonjogok vagy a háború során otthonukat, vállalkozásaikat és megélhetésüket elvesztő palesztinok kártalanítása. Arra sem adtak választ, hol élnének az elűzött lakosok az újjáépítés idején. Kushner nem nevezte meg a projekt finanszírozóit sem, miközben az első lépés a mintegy 68 millió tonna törmelék és háborús rom eltakarítása lenne.

Kushner közölte, hogy a következő hetekben Washingtonban konferenciát tartanak, ahol a magánszektorból érkező befektetőket jelentik be. A bemutatott diák szinte teljesen megegyeztek azokkal, amelyek decemberben kiszivárogtak a Wall Street Journalhez. A lap akkor arról számolt be, hogy az Egyesült Államok a projekt 20 százalékát „horgonybefektetésként” finanszírozná. Trump pedig már tavaly februárban megosztott egy AI-jal generált videót arról, hogyan is nézhetne ki az amerikai segítséggel újjáépített Gázai Riviéra – igaz, mint utóbb kiderült, a videó készítője szatírának szánta a filmet.

Hol tart most a Gázai tűzszünet?

Közben Gázában továbbra sem teljesült a tűzszünet egyik utolsó feltétele. Izrael korábban kikötöttet, hogy addig nem nyitja meg a Rafah-i határátkelőt Egyiptom felé, ameddig a Hamász nem adja vissza az utolsó fogoly, Ran Gvili földi maradványait. A várakozások szerint a felek a jövő héten megkezdhetik az átkelő újranyitását célzó egyeztetéseket.

Trump terveinek következő szakaszában a Hamász lefegyverzésére, nemzetközi békefenntartók telepítésére és az izraeli csapatok további kivonására kerülne sor. Jelenleg Izrael Gáza területének több mint a felét tartja ellenőrzése alatt és továbbra is légicsapásokat és tüzérségi támadásokat hajt végre a területen. Ezeket azzal indokolják, hogy szerintük a Hamász támadásokat készít elő vagy izraeli ellenőrzésű területekre próbál behatolni. A gázai egészségügyi hatóságok szerint a tűzszünet életbe lépése óta több mint 480 palesztin halt meg, míg palesztin fegyveresek három izraeli katonát öltek meg.

Decemberben a harcokon túl az extrém esőzések és a hideg is megnehezítették a gázai menekülttáborokban élő palesztinok életét.

Izrael a 2023. október 7-i, Hamász-támadást követően indította meg a hadműveleteket Gázában, melyben izraeli adatok szerint 1 200 ember vesztette életét. A gázai egészségügyi hatóságok szerint ugyanakkor az izraeli offenzíva eddig mintegy 71 000 palesztin életét követelte.